Гитарист ACCEPT : «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»



В недавнем интервью у гитариста ACCEPT Wolf'a Hoffmann'a спросили, какой альбом эпохи Mark'a Tornillo у него самый любимый.



«Всегда подмывает сказать, что последний, но я не уверен в этом, потому что при создании "Blood Of The Nation" творилась настоящая магия, это был первенец — возможно, поэтому. Мы только нашли Mark'a, мы первый раз с ним работали, была особая энергетика, и она была по-своему уникальной. И я думаю, что это нашло своё отражение в альбоме. И так всегда с чем-то первым — это как с первой любовью или чем-нибудь подобным. Когда вы впервые что-то делаете, всё это окружает что-то особенное».



Wolf признался, что был удивлён столь позитивной реакцией на этот альбом:



«Особенно с учётом того, что до выхода диска, во всех чатиках и прочем было столько негатива, он был повсюду. У каждого были свои пять копеек. Ну ровно как и сейчас, когда у каждого в социальных сетях есть свои пять копеек насчёт того, каким должен быть ACCEPT и как должен петь Mark, и почему это работает, а то не работает. Люди сплетничали как сумасшедшие. А потом альбом вышел, и всё это ушло, люди были нереально воодушевлены, и все были... Да все хвалили на каждом углу».





