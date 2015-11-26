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Accept

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Гитарист ACCEPT: «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»



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В недавнем интервью у гитариста ACCEPT Wolf'a Hoffmann'a спросили, какой альбом эпохи Mark'a Tornillo у него самый любимый.

«Всегда подмывает сказать, что последний, но я не уверен в этом, потому что при создании "Blood Of The Nation" творилась настоящая магия, это был первенец — возможно, поэтому. Мы только нашли Mark'a, мы первый раз с ним работали, была особая энергетика, и она была по-своему уникальной. И я думаю, что это нашло своё отражение в альбоме. И так всегда с чем-то первым — это как с первой любовью или чем-нибудь подобным. Когда вы впервые что-то делаете, всё это окружает что-то особенное».

Wolf признался, что был удивлён столь позитивной реакцией на этот альбом:

«Особенно с учётом того, что до выхода диска, во всех чатиках и прочем было столько негатива, он был повсюду. У каждого были свои пять копеек. Ну ровно как и сейчас, когда у каждого в социальных сетях есть свои пять копеек насчёт того, каким должен быть ACCEPT и как должен петь Mark, и почему это работает, а то не работает. Люди сплетничали как сумасшедшие. А потом альбом вышел, и всё это ушло, люди были нереально воодушевлены, и все были... Да все хвалили на каждом углу».



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

decided


26 дек 2018, 14:22		В российком контактике и сейчас "сплетничают как сумасшедшие" ))))

ИванСемичев


26 дек 2018, 15:38		Ну да . Меня на одном сайте вообще забанили пожизненно потому что имел наглость похвалить ACCEPT без УДО . ))))

michael777


26 дек 2018, 17:45		Асcept без Удо это, как не крути, лучше чем Удо без Вольфа :))


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