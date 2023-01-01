Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео группы METALLICA 58
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 37
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 36
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 22
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 21
*RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blo... 14
*Новое видео IN FLAMES 12
*Гитарист ANTHRAX: «Забудьте о "Большой четвёрке" до 2025 год... 10
*GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл» 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео группы METALLICA 58
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 37
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 36
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 22
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



24 янв 2023 : 		 Видео с выступления ACCEPT

9 янв 2023 : 		 WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продолжает исполнять песни ACCEPT

9 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о 40-летии "Balls To The Wall"

7 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о важности сочинения новой музыки

5 янв 2023 : 		 Демонстрационное видео от гитариста ACCEPT

29 дек 2022 : 		 DAVID REECE — об участии в ACCEPT: «Это была возможность, которая выпадает раз в жизни»

5 дек 2022 : 		 WOLF HOFFMANN, JOE SATRIANI, DEREK SHERINIAN, BRUCE KULICK на новом альбоме басиста ACCEPT

21 ноя 2022 : 		 WOLF HOFFMANN объяснил, почему в ACCEPT было так много смен состава

31 окт 2022 : 		 JASON McMASTER о выступлении с ACCEPT

29 окт 2022 : 		 MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога»

24 окт 2022 : 		 ACCEPT замутили с двумя

21 окт 2022 : 		 ACCEPT выступили с новым вокалистом

19 окт 2022 : 		 ACCEPT отменили концерт. Пока один

18 окт 2022 : 		 Барабанщик ACCEPT о выступлении без Mark'a

18 окт 2022 : 		 ACCEPT выступили без вокалиста

12 окт 2022 : 		 Видео с выступления ACCEPT

27 сен 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — об увлечении фотографией: «Это была моя вторая любовь в жизни»

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT

22 авг 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — о том, почему он не сочинял во время пандемии

14 авг 2022 : 		 WOLF HOFFMANN — о трёх гитаристах в ACCEPT: «Это здорово»

5 авг 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — насчёт нового альбома: «Лучше качество, чем количество»

29 июл 2022 : 		 Видео полного выступления ACCEPT

18 июл 2022 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я не немецкий робот»

17 июл 2022 : 		 Участники ACCEPT сочиняют новый материал

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления ACCEPT

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления ACCEPT



zoom
Видео с выступления ACCEPT, которое состоялось в Барселоне 22 января, доступно ниже.

Сет-лист:

01. Zombie Apocalypse
02. Symphony Of Pain
03. Restless And Wild
04. London Leatherboys
05. The Abyss
06. No Shelter
07. Overnight Sensation
08. Demon's Night / Starlight / Losers And Winners / Flash Rockin' Man
09. Breaker
10. The Undertaker
11. Shadow Soldiers
12. Princess Of The Dawn
13. Fast As A Shark
14. Metal Heart
15. Teutonic Terror
16. Pandemic

Encore:

17. Hung, Drawn And Quartered
18. Balls To The Wall
19. I'm A Rebel




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 381

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом