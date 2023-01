сегодня



Видео с выступления ACCEPT



Видео с выступления ACCEPT, которое состоялось в Барселоне 22 января, доступно ниже.



Сет-лист:



01. Zombie Apocalypse

02. Symphony Of Pain

03. Restless And Wild

04. London Leatherboys

05. The Abyss

06. No Shelter

07. Overnight Sensation

08. Demon's Night / Starlight / Losers And Winners / Flash Rockin' Man

09. Breaker

10. The Undertaker

11. Shadow Soldiers

12. Princess Of The Dawn

13. Fast As A Shark

14. Metal Heart

15. Teutonic Terror

16. Pandemic



Encore:



17. Hung, Drawn And Quartered

18. Balls To The Wall

19. I'm A Rebel







