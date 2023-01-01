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*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
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Accept

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|||| 13 июн 2023

Гитарист ACCEPT сочинил чуть больше половины песен для нового альбома



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В новом интервью Кассиусу Моррису гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал о ходе сочинения песен для нового альбома:

«На самом деле я каждый день работаю над песнями, хотите верьте, хотите нет. И я только что разговаривал с Mark'ом Tornillo, нашим вокалистом. Он собирается приехать в Нэшвилл в этом месяце для интенсивной демо-записи новых песен. Так что работа идёт полным ходом. И мы планируем пригласить Andy Sneap'a, нашего продюсера, в августе, чтобы записать треки. И тогда не успеете оглянуться, как выйдет новый альбом. У меня пока нет для него названия. У меня есть несколько песен — я бы сказал, что написано чуть больше половины».

На вопрос о том, где ACCEPT планируют записывать следующий альбом, Wolf ответил:

«У нас есть одно место в Нэшвилле, где мы записывали последние пять альбомов. И в основном мы записываем партии ударных в одном месте — пока не совсем понятно, где мы в этот раз будем это делать. Гитары обычно записываются здесь, в Нэшвилле, а сведение происходит в Англии. Сейчас, с развитием технологий, нам не нужно собираться в одном месте по четыре недели; мы делаем это то здесь, то там, то ещё где-нибудь. Но всё равно важно знать, что мы делаем это как бы вместе — мы не просто обмениваемся файлами через Интернет. Потому что это никогда не приносило для нас нужного результата. Другими словами, Andy должен быть в комнате, если это возможно, а затем тот, кто записывает свои треки, и ещё куча других людей обычно находятся рядом. Так что это, конечно, групповое занятие, но это выглядит не совсем так, как если бы все были всё время вместе».




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