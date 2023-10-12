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Бывшая группа вокалиста ACCEPT соберётся для концерта



Бывшая группа нынешнего вокалиста ACCEPT Mark'а Tornillo T.T. QUICK соберётся для специального концерта 11 ноября, который состоится в память о барабанщике Эрике Ферро, скончавшегося в конце июня.



















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