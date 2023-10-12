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Accept

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1 сен 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»

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27 июн 2023 : 		 PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так»

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13 июн 2023 : 		 Гитарист ACCEPT сочинил чуть больше половины песен для нового альбома

30 май 2023 : 		 Новое видео ACCEPT

25 апр 2023 : 		 ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHOUSE

23 апр 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мы — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют песни в оригинальном виде»

3 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

28 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

21 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Музыкальный бизнес очень сильно изменился»

20 мар 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе

17 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT назвал пять любимых альбомов

13 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

7 мар 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о возможном сольном альбоме: «У меня накопилось очень много материала для записи»

11 фев 2023 : 		 AVA-REBEKAH RAHMAN присоединится к ACCEPT на концертах

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления ACCEPT

9 янв 2023 : 		 WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продолжает исполнять песни ACCEPT

9 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о 40-летии "Balls To The Wall"

7 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о важности сочинения новой музыки

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Бывшая группа вокалиста ACCEPT соберётся для концерта



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Бывшая группа нынешнего вокалиста ACCEPT Mark'а Tornillo T.T. QUICK соберётся для специального концерта 11 ноября, который состоится в память о барабанщике Эрике Ферро, скончавшегося в конце июня.










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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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12 окт 2023
Aiming High
И уже солд-аут.
12 окт 2023
гладиатор
Aiming High, серьезно? Кому-то интересно?
12 окт 2023
Aiming High
гладиатор, почему нет? Это официальная инфа.В недавнем туре по США Accept продали все билеты в залы вместимостью от 800 до 1200 мест.Вполне обьяснимый интерес,тем более что TT Quick местный бэнд.
12 окт 2023
гладиатор
Aiming High, accept, да, это понятно. Ну да, местный бэнд, плюс ренюнион.

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