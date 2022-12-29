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Accept

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DAVID REECE — об участии в ACCEPT: «Это была возможность, которая выпадает раз в жизни»



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Американский певец David Reece, оказавшийся в составе ACCEPT в конце 1980-х годов, говорит, что он сделал всё от себя зависящее, заменив Udo Dirkschneider'a.

На вопрос Via Nocturna 2000 YT, как он оценивает время, проведённое в составе ACCEPT, Reece ответил:

«Могу сказать откровенно: были как положительные, так и отрицательные моменты, но я бы сейчас не разговаривал с вами, если бы не записал этот альбом. Двери были открыты, шлюзы открылись. Критики возненавидели меня. Некоторые полюбили меня. Но я должен быть честным и сказать, что это была возможность, которая выпадает раз в жизни. Я сделал всё от себя зависящее. Я нормально отношусь к участникам группы. Мне всё равно, что делают они, им всё равно, что делаю я, но я благодарен за предоставленную возможность. То, что меня выбрали из 50 человек на эту роль, говорит обо мне многое как о певце. Это была непростая работа».

David рассказал, что после того, как группа рассталась с Rob'ом Halford'ом, ему позвонили из JUDAS PRIEST:

«В то время я действительно мог так петь. Мы оказались в числе лучших — я, Ralf Scheepers [PRIMAL FEAR] и Ripper Owens. Поэтому они выбрали Ripper'a. Но они связались со мной через полгода: "Приезжай в Англию и давай джемовать". Так что, очевидно, это многое для меня сделало в положительном смысле».

По словам Reece'a, он с теплотой вспоминает "Eat The Heat":

«У каждого музыканта есть альбом, о котором он жалеет, но если вы жалеете о каком-то альбоме, возможно, вы не совсем ясно представляете себе личные потрясения, которые происходили во время записи альбома. Это может повлиять на то, что вы думаете о нём. А я уже дошёл до своего зрелого состояния, когда могу сказать: "Он чертовски хорош". Я до сих пор исполняю "X-T-C", "D-Train" и "Hellhammer" и "Generation Clash" вживую, и слушатели от них без ума. Так что эти песни для людей вне времени».




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29 дек 2022
Snowblind
То время для группы было определяющим, задавало вектор дальнейшего движения. И по задумке, приняв в состав американца Риса, Accept планировал закрепиться на жирном (коммерческом) американском музыкальном рынке в несколько ином виде. Вот и альбом был записан подобающий: с упрощённой структурой песен, относительно мягкий, с плосковатым звуком, но тем не менее с хорошим наполнением. Лично я не испытываю большой любви к "Eat The Heat", но слушается он приятно.
29 дек 2022
Exceptional
Snowblind, намного лучше, чем всё, что записывал параллельно Удо, не считая "Animal House", который сочинил Хоффман.

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