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Accept

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PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так»



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Peter Baltes заявил, что «всё пошло не так» в ACCEPT перед тем, как он принял решение покинуть группу в 2018 году после четырёх десятилетий работы в этом легендарном немецком хэви-металлическом коллективе. 65-летний басист рассказал о своём уходе из ACCEPT в новом интервью Rock And A Hard Place:

«Раньше я не был самым счастливым человеком в ACCEPT. В моей жизни каждый день на счету. Когда достигаешь моего возраста — а мне сейчас 65 лет — хочется наслаждаться жизнью и не хочется делать ничего, что не нравится. Сейчас у меня это есть».

На вопрос, не был ли уход Udo Dirkschneider'a из ACCEPT вызван разногласиями певца с гитаристом Wolf'ом Hoffmann'ом и тогдашней женой Wolf'a, которая была менеджером ACCEPT на протяжении нескольких десятилетий, Peter ответил:

«Разногласия всегда были между Wolf'ом, его женой и Udo. У меня никогда не было проблем с Udo. Я думаю, что Udo не был достаточно искушённым. Он был парнем из "синих воротничков". Он был певцом. Им не удавалось наладить отношения. Они просто ненавидели друг друга.

Я сказал об этом в другом интервью некоторое время назад. Я сказал, что мы совершили самую большую ошибку. Вообще-то в интервью Metal Hammer меня спросили, какой, по моему мнению, худший альбом ACCEPT, и я сказал, что это должен быть альбом [1989 года] "Eat The Heat", на котором вокальные партии исполнил David Reece, потому что мы пошли против самих себя. Вокалист, который был фирменной фишкой группы, ушёл, и мы пытались с американским вокалистом звучать как DEF LEPPARD. Это была глупая затея.

Кажется, в 2005 году мы провели тур воссоединения с Udo. Но я поддерживал связь со Stefan'ом [Kaufmann'ом, бывшим барабанщиком ACCEPT], и через него — с Udo. Wolf и Gaby постоянно ссорились с Udo в прессе, а я в это не вмешивался.

Я поговорил с ребятами из [поздней версии ACCEPT], потому что они все поддакивали: "Да ну его, этого Udo", и так далее. А я подумал: "Без Udo тебя бы не было в этой группе. Ты теперь вокалист, а ты барабанщик в ней. Вы все здесь благодаря Udo. Вы никогда не встречались с этим человеком, во-первых. Вы никогда не не обмолвились с ним ни словом. Так легко осуждать кого-то. Без него вы бы никуда не попали"».

На вопрос, не чувствовал ли он, что застрял где-то посередине между лагерем Hoffmann'a и Dirkschneider'a, Peter ответил:

«Конечно. Мы росли вместе, и мы вместе были в группе. Фанатам, которые следят за группой, трудно понять, через что вы проходите, потому что вы проводите вместе полжизни или даже больше. И вы доверяете этим людям. А потом это доверие предают. И ты думаешь: "Почему? Чего ты хочешь? Немного больше денег? Власть? И всё?" И я думаю, что так оно и есть. Некоторым людям нужен контроль, они не могут без него. И если у них его нет, они несчастливы».

Baltes также поделился соображениями по поводу альбомов группы с Mark'ом Tornillo, которые начались с пластинки 2010 года "Blood Of The Nations", а затем ещё трех дисков, записанных с его участием:

«Что касается этих пластинок ACCEPT, самая первая была по-настоящему хороша, потому что на ней был записан материал, который в основном я накопил за годы до этого. Wolf и я сочинили этот альбом вместе и он получился просто убойным. Но всё, что последовало после, стало чрезвычайно предсказуемым - одни и те же риффы, одни и те же идеи. Мы не могли больше найти общий язык. Я никогда не забуду, как Wolf сказал: "Мы можем заниматься этим до самого конца и красиво уехать в закат вместе с тобой". А я ответил: "Думаю, что мой закат несколько отличается от твоего". Потому что я хочу оставаться актуальным в творческом плане. Я не желаю потакать желаниям поклонников, остановиться в развитии и постоянно выпускать одно и то же. Я хочу развиваться, эволюционировать, исследовать. Как мои любимые группы детства, те же EMERSON, LAKE & PALMER. Поэтому в позднем ACCEPT я ощущал себя примерно так: "Опять тот же самый тупой рифф, та же самая вокальная мелодия. Те же самые слова". Я не хочу в таком участвовать. Всё пошло не так - финансовые вопросы, преданное доверие, музыкальные разногласия. Всё это накопилось и я решил покинуть группу».




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27 июн 2023
Corpsegrinder04
Eat the Heat отличный альбом. До сих пор в машине гоняю с него stay 4 what you are, break the ice, generation clash. Да и вообще по сути последний классный альбом Аксепта. Там каждая песня индивидуальна. Дальше , особенно начиная с предатора пошло все не але. А с новым хуепуталой бейсболочным на вокале кроме бонуса Land of the free 10 года вообще один отстой. Балтес правильно все говорит, три альбома подряд джи джи джи ту ду ду - два притопа три прихлопа . Риис на вокале был просто богом по сравнению с тем убожеством , что у них "поет" сейчас. Так очередной недоделанный клон Мардж Симпсон. А вот последняя песня Удо очень даже ничего кстати.
27 июн 2023
Aiming High
Corpsegrinder04, у вас обосцанных ватных хуесосов всегда двоемыслие - с одной стороны Балтес неправ по поводу альбомов 1989 и 2010.с другой стороны - все правильно сказал((((
27 июн 2023
o
olly71
и 1989 шикарный альбом просто это не Эксепт а какая то хорошая копия мотли крю и 1993 отличный альбом в классическом звуке а потом пошла шняга с редкими интересными песнями. Долго же Балтес истину искал не понимая что Хоффман не тот с кем ему интересно. Кауффман как то сразу определился. А новая песня УДО прям бальзам на сердце если хотя бы пол альбома будет таких то это стоит всего того что Экцепт поназаписывал после 2010.

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