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*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 12
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
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Accept

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|||| 24 окт 2022

ACCEPT замутили с двумя



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Группа ACCEPT дала последние два концерта своего осеннего североамериканского турне 2022 года с фронтменом группы Mark'ом Tornillo при поддержке Jason'a McMaster'a (DANGEROUS TOYS, WATCHTOWER).

Концерт 21 октября в Stereo Garden в Патчоге, Нью-Йорк, и выступление 22 октября в Paramount Hudson Valley Theater в Пекскилле, Нью-Йорк, ознаменовали собой возвращение Tornillo на сцену после того, как он был вынужден пропустить выступления в Торонто, Онтарио, Канада, и Джим Торп, Пенсильвания, поскольку восстанавливался после вирусной инфекции. Концерт в Вайнленде, штат Нью-Джерси, был отменён из-за болезни Mark'a.

ACCEPT поделились несколькими фотографиями с последних концертов тура и опубликовали следующее сообщение:

«Мы хотим поблагодарить этого удивительного человека и музыканта — Jason'a McMaster'a, который в последнюю минуту вышел на сцену, чтобы спеть на нескольких концертах без репетиции! Он не только был достаточно смел, чтобы заменить нашего единственного в своём роде певца Mark'a, он сделал это с высочайшим профессионализмом и мастерством!

Когда Mark заболел, мы все были обеспокоены тем, что делать, чтобы сохранить тур для наших американских поклонников. Излишне говорить, что мы работали круглосуточно, чтобы найти замену, которая могла бы подойти на эту роль. В итоге мы нашли Jason'a и были потрясены!

Хотя Mark вернулся пару вечеров назад, и он, и Jason решили разделить сцену, сделав последние 2 концерта эпическим моментом в истории ACCEPT! 2 убийственных фронтмена одновременно!

Мы рады сообщить, что Jason будет выступать с нами на ещё ОДНОМ концерте!
Мы хотим поблагодарить его за его героическое мужество, потрясающую харизму и артистизм!

Спасибо тебе, Jason McMaster!

Мы получили удовольствие, увидимся, брат!

Мы бы хотели услышать от людей, которые были на концертах и с Mark'ом, и с Jason'ом... Что вам понравилось?

А тех, кто хочет попасть на это необычное шоу ACCEPT, приглашаем прийти и присоединиться к веселью! Мы играем в Debonair Music Hall NJ сегодня вечером».




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24 окт 2022
Exceptional
Три гитариста, два вокалиста. Вольф окончательно ебанулся.
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