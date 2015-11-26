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Accept

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18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»

5 янв 2019 : 		 Новый видеотрейлер от ACCEPT

26 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»

18 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT о том, как создавалась песня "Fast As A Shark"

3 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «Всю жизнь мечтал выступить с оркестром!»

29 ноя 2018 : 		 Барабанщик ACCEPT об уходе басиста

28 ноя 2018 : 		 Из ACCEPT уходит басист

23 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

3 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

21 окт 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

15 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному релизу ACCEPT

8 окт 2018 : 		 Видео с концерта ACCEPT в Далласе

6 окт 2018 : 		 Новое концертное видео ACCEPT

26 сен 2018 : 		 ACCEPT начали собирать риффы для нового альбома

24 сен 2018 : 		 WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен ACCEPT»
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UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»



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UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью поговорил о работе с бывшими коллегами по ACCEPT Peter'ом Baltes'ом и Stefan'ом Kaufmann'ом над новым альбомом:

«Это, в некотором смысле, воссоединение, раз мы работаем вместе, сочиняя песни. Это было интересно. Но многие уже начали [говорить, что это открывает дверь к воссоединению ACCEPT]. И я ответил: "Какое воссоединение? Невозможно провести воссоединение с ACCEPT. Там остался только один человек" (намекая на Wolf'a Hoffmann'a). Извините, но воссоединения с ACCEPT не может быть. Конечно, некоторые люди думают: "Теперь он уже работает с Peter'ом и Stefan'ом". Но нет. Забудь об этом. Определенно нет».



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