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Accept

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|||| сегодня

ACCEPT нашли «мага струн»



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ACCEPT отыграют все европейские фестивали и южно-американский тур в мае с JOEL'ом HOEKSTRA'ой (WHITESNAKE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA).

Wolf: «Для нас большая честь выступать на сцене с Joel'ом Hoekstra'ой. Joel — исключительный гитарист, и я его очень уважаю. Вся группа с нетерпением ждёт возможности сыграть с этим магом струн!»

Joel: «Для меня большая честь и удовольствие выступить с Wolf'ом и ребятами! Я с нетерпением жду встречи со всеми поклонниками ACCEPT в Южной Америке и Европе! Давайте вместе зажигать!»

Сообщается, что Phil Shouse остаётся постоянным концертным гитаристом группы для всех остальных концертных выступлений. Работа над новым студийным альбомом ACCEPT завершена и его выход намечен в течение этого года на Napalm Records.




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