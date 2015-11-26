11 фев 2019



Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом



ACCEPT выступили во время круиза 70000 Tons Of Metal, который отправился в плавание 31 января и прибыл в порт назначения 4 февраля. В ходе выступления на сцену вышел приглашённый басист Danny Silvestri. Он заменил недавно ушедшего из группы басиста и основателя — Peter'a Baltes'a. Видео с выступления доступно ниже.



























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