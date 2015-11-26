Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN 72
*Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, сканд... 56
*DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году 40
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 26
*14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER 26
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»

5 янв 2019 : 		 Новый видеотрейлер от ACCEPT

26 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»

18 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT о том, как создавалась песня "Fast As A Shark"

3 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «Всю жизнь мечтал выступить с оркестром!»

29 ноя 2018 : 		 Барабанщик ACCEPT об уходе басиста

28 ноя 2018 : 		 Из ACCEPT уходит басист

23 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

3 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

21 окт 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

15 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному релизу ACCEPT

8 окт 2018 : 		 Видео с концерта ACCEPT в Далласе

6 окт 2018 : 		 Новое концертное видео ACCEPT

26 сен 2018 : 		 ACCEPT начали собирать риффы для нового альбома

24 сен 2018 : 		 WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен ACCEPT»

23 сен 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ACCEPT

27 авг 2018 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

22 июн 2018 : 		 Новый релиз ACCEPT выйдет осенью

14 июн 2018 : 		 Видео с выступления ACCEPT

22 фев 2018 : 		 Бывший вокалист ACCEPT о новом вокалисте ACCEPT

19 фев 2018 : 		 Видео с выступления ACCEPT

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления ACCEPT

19 авг 2017 : 		 Успехи в чартах ACCEPT

11 авг 2017 : 		 Концертное видео ACCEPT

10 авг 2017 : 		 Гитарист ACCEPT не против повторить с оркестром
Показать далее
| - |
|||| 11 фев 2019

Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом



*
zoom
*
* *
ACCEPT выступили во время круиза 70000 Tons Of Metal, который отправился в плавание 31 января и прибыл в порт назначения 4 февраля. В ходе выступления на сцену вышел приглашённый басист Danny Silvestri. Он заменил недавно ушедшего из группы басиста и основателя — Peter'a Baltes'a. Видео с выступления доступно ниже.



ACCEPT Performs With Stand-In Bassist DANNY SILVESTRI During 70000 TONS OF METAL Cruise (Video)










Like!+6Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 12 )

Rus


11 фев 2019, 08:28		А неизвестно еще чем Балтес планирует заниматься? Не на пенсию же он ушел.

ИванСемичев


11 фев 2019, 09:50		В религию он ушёл . В той деревеньке под Филадельфией где он живёт всем рулит местная религиозная община и он в ней один из активных членов . Короче ситуация как в FAR CRY 5. Хоффман в одном интервью намекал что типа они понесли две потери так как группа потеряла отличного музыканта а он старого друга.

Rutger


11 фев 2019, 10:53		Информации почти ноль, но вряд ли в религию. В общине он давным-давно и Акцепту, в т.ч. реуниону 2009, она не мешала. Богоугодное дело творил раб божий Петер.

asog


11 фев 2019, 11:02		В общем-то пора переименовываться в W.O.L.F. ну или там HOFFMANN - так честнее будет

decided


11 фев 2019, 11:06		Да, Ассерт уже не торт. Один участник из классического состава это как-то печально всё. Что Удо загибается, что Вольф потихоньку тоже.

Aiming High


11 фев 2019, 11:30		В общем-то пора переименовываться в W.O.L.F. ну или там HOFFMANN - так честнее будет

А лучше сразу в "Бог")))Ведь такое погоняло было у Вольфа в Accept периода 80-х по словам Германа Франка....

Rus


11 фев 2019, 12:43		А не Клэптона ли God называли еще с конца 60-х? Вольф тогда "божок" ))

artem2208


11 фев 2019, 13:14		Что это за чел? На архивах даже никакой информации о нём нет

LU777


11 фев 2019, 13:46		Эхх...вот так и закончилась история одной Отличной группы...получается

Aiming High


11 фев 2019, 13:58		Нет.Не дождетесь.

Rutger


11 фев 2019, 17:25		Пусть переименовывается дохлятина типа Ирон Майден (в переносном музыкальном смысле, разумеется). Со своими овердохуя оригинальными лицами. Или ностальжи-цирк Хелловин, где на сцене толкаются жопами давно бесплодные физиономии классического состава). В Ассерт, пусть и с одиноким Хофом из золотого состава, жизни и смысла на порядок больше. И не так уж он и одинок. Габи на месте, по совокупности заслуг считай мама-основатель. И главное, почему-то Марка стороной обходят. 10 лет в группе, 4 студийника, и каких! + лайвы и прочее, в перспективе пятый студийник, автор текстов. Это очень много, по эксептовским меркам. Имеет полное моральное право считаться давним постоянным участником.

гладиатор


11 фев 2019, 18:46		Объективно, конечно, это уже совсем другая группа, другой проект, если угодно. Да и эра с Марком, уже по-другому воспринимается, конечно.. Но, здорово, что он ещё существует, ведь сейчас такое время когда, увы, ветераны уходят((


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 3152

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Герои мирового рока Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом