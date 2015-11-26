сегодня



ACCEPT на NAPALM RECORDS



ACCEPT заключили соглашение с NAPALM RECORDS.



Wolf Hoffmann: «Я с нетерпением жду начала сотрудничества с таким известным, независимым и сильным лейблом, как Napalm Records. Здесь работают энергичные и трудолюбивые металлисты, и это нам подходит. Мы уверены, что вместе мы выйдем на новый уровень».



Генеральный директор Napalm Records Томас Кейсер добавляет: «Мы чрезвычайно горды и рады приветствовать ACCEPT — настоящего хэви-металлического тяжеловеса в семье Napalm Records! Вместе мы будем управлять этой стальной машиной с полной отдачей и с нетерпением ждем новых музыкальных вех!»







+2 -0



просмотров: 174

