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*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 45
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 24
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
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Accept

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14 фев 2024 : 		 Тизер нового клипа ACCEPT

7 фев 2024 : 		 Новый альбом ACCEPT выйдет весной

4 фев 2024 : 		 Маг струн о приходе в ACCEPT

12 янв 2024 : 		 ACCEPT нашли «мага струн»

20 окт 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я хочу делать людей счастливыми»

12 окт 2023 : 		 Бывшая группа вокалиста ACCEPT соберётся для концерта

26 сен 2023 : 		 Лидер ACCEPT мутит со скрипачкой

1 сен 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»

14 авг 2023 : 		 Новый альбом ACCEPT: большая часть текстов уже написана

13 июл 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о том, как спел с IRON MAIDEN: «Поток адреналина просто зашкаливал»

2 июл 2023 : 		 У ACCEPT уже много нового!

27 июн 2023 : 		 PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так»

18 июн 2023 : 		 PETER BALTES — о причине ухода из ACCEPT

13 июн 2023 : 		 Гитарист ACCEPT сочинил чуть больше половины песен для нового альбома

30 май 2023 : 		 Новое видео ACCEPT

25 апр 2023 : 		 ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHOUSE

23 апр 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мы — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют песни в оригинальном виде»

3 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

28 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

21 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Музыкальный бизнес очень сильно изменился»

20 мар 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе

17 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT назвал пять любимых альбомов

13 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

7 мар 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о возможном сольном альбоме: «У меня накопилось очень много материала для записи»

11 фев 2023 : 		 AVA-REBEKAH RAHMAN присоединится к ACCEPT на концертах

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления ACCEPT
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|||| сегодня

Тизер нового клипа ACCEPT



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ACCEPT опубликовали тизер к новому видео "Humanoid", премьера которого намечена на 28 февраля.






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