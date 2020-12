сегодня



Вокалист ACCEPT : «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»



Вокалист ACCEPT Mark Tornillo в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, каковы отношения между ним и лидером группы, Wolf'ом Hoffmann'ом:



«Вообще-то она сильно выросла. Мы испытываем большое взаимное уважение друг к другу и нашим талантам. Этот альбом ["Too Mean To Die"] был совершенным сотрудничеством. Это первый альбом ACCEPT без Peter'a [Baltes'a, бас], так что это был большой пробел, который нужно было заполнить. Но все пошли вперёд. Наш [новый] бас-гитарист Martin Motnik внёс немалый вклад в этот альбом, и всё получилось замечательно!»













