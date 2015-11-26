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Лидер ACCEPT пояснил за свои слова



В рамках программы "Jeremy White Podcast" лидер ACCEPT пояснил, что он имел в виду, говоря о том, что именно они были первой металл-группой Германии, а вовсе не SCORPIONS:



«Я хотел донести, что мы всегда были тяжелее SCORPIONS. SCORPIONS — известнее и успешнее, и я вовсе не говорил о том, что мы известнее их даже в нашей стране, я сказал, что мы были первой тяжёлой группой в стране. В то время тяжёлый металл только зарождался в тех терминах, в каких мы его знаем сейчас. Была волна NWOBHM — все эти группы — и в Германии был ACCEPT примерно в то же время, мы выпустили "Breaker" [1981] и "Restless And Wild" [1982]. И где-то между ними всё и началось. А SCORPIONS завоёвывали Америку, стали популярны на радио и давали большие концерты — всё отлично — но они не были частью той сцены».













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