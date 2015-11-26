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Accept

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20 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT пояснил за свои слова

18 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Лучшее ещё впереди»

15 янв 2021 : 		 Новое видео ACCEPT

14 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы первые металлисты Германии!»

13 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — об альбоме "Eat The Heat": «Это было мрачное время в нашей истории»

12 янв 2021 : 		 Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT

8 янв 2021 : 		 ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер

28 дек 2020 : 		 Вокалист ACCEPT: «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»

27 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь

26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»

15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой
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Лидер ACCEPT пояснил за свои слова



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В рамках программы "Jeremy White Podcast" лидер ACCEPT пояснил, что он имел в виду, говоря о том, что именно они были первой металл-группой Германии, а вовсе не SCORPIONS:

«Я хотел донести, что мы всегда были тяжелее SCORPIONS. SCORPIONS — известнее и успешнее, и я вовсе не говорил о том, что мы известнее их даже в нашей стране, я сказал, что мы были первой тяжёлой группой в стране. В то время тяжёлый металл только зарождался в тех терминах, в каких мы его знаем сейчас. Была волна NWOBHM — все эти группы — и в Германии был ACCEPT примерно в то же время, мы выпустили "Breaker" [1981] и "Restless And Wild" [1982]. И где-то между ними всё и началось. А SCORPIONS завоёвывали Америку, стали популярны на радио и давали большие концерты — всё отлично — но они не были частью той сцены».

WOLF HOFFMANN Clarifies His Claim That ACCEPT Was First Heavy Metal Band To Come Out Of Germany





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