18 сен 2020



Новый сингл ACCEPT выйдет осенью



Второго октября группа ACCEPT представит новый сингл — "The Undertaker". Би-сайдом станет концертная версия "Life's A Bitch", записанная в 2019 году в Оулу. Сингл будет доступен в цифровом варианте, а также на виниле трех цветов, тираж каждого из которых составляет триста копий.



















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