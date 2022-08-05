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Accept

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Гитарист ACCEPT — насчёт нового альбома: «Лучше качество, чем количество»



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Гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann дал интервью Chaoszine перед концертом группы 28 июля в Тампере, Финляндия. На вопрос о том, использовал ли он время вынужденного простоя, вызванного коронавирусом, для работы над новой музыкой, Wolf ответил:

«Я бы хотел, но я оказался в ситуации неопределённости и нервотрёпки. Работа над альбомом 2021 года "Too Mean To Die" была закончена. Я гордился им. Я был счастлив. Всё уже было готово. Я хотел отправиться в турне, а этого не случилось. И тогда у меня не возникло мысли: "Давайте я сочиню ещё один альбом". Было ощущение вроде: "Нет. Я ещё не в настроении". И так и было. Так что я кое-что сделал, но не очень много. А теперь, когда я в туре, и со мной все остальные, мы видим реакцию публики, теперь я воодушевлён. И на самом деле я только что был наверху в своей комнате и сочинял кое-какие вещи, потому что я снова в строю. Но последние пару лет я, по сути, был в прострации».

Wolf заявил, что ACCEPT планируют выпустить новый альбом в ближайшее время:

«Вот почему я сочиняю во время тура. При любой возможности я собираю идеи, и мы определённо хотим отправиться в студию, возможно, после следующего тура, и записать новый материал, это точно... Нам нужно подождать и понять, когда мы будем готовы. Мы будем готовы, когда придёт время. Нет никакого смысла выпускать альбом за альбомом, я думаю, и для публики тоже. Я считаю, что лучше качество, чем количество. Я не хочу выпускать материал, просто чтобы он вышел. Хочется быть уверенным, что всё сделано правильно, что ты находишься в правильном расположении духа, и что аудитория готова к этому».




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5 авг 2022
Aiming High
Как всегда,Волчара неимоверно крут!
Like!2

просмотров: 488

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