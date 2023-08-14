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*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
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Accept

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14 авг 2023 : 		 Новый альбом ACCEPT: большая часть текстов уже написана

13 июл 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о том, как спел с IRON MAIDEN: «Поток адреналина просто зашкаливал»

2 июл 2023 : 		 У ACCEPT уже много нового!

27 июн 2023 : 		 PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так»

18 июн 2023 : 		 PETER BALTES — о причине ухода из ACCEPT

13 июн 2023 : 		 Гитарист ACCEPT сочинил чуть больше половины песен для нового альбома

30 май 2023 : 		 Новое видео ACCEPT

25 апр 2023 : 		 ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHOUSE

23 апр 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мы — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют песни в оригинальном виде»

3 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

28 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

21 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Музыкальный бизнес очень сильно изменился»

20 мар 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе

17 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT назвал пять любимых альбомов

13 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

7 мар 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о возможном сольном альбоме: «У меня накопилось очень много материала для записи»

11 фев 2023 : 		 AVA-REBEKAH RAHMAN присоединится к ACCEPT на концертах

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления ACCEPT

9 янв 2023 : 		 WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продолжает исполнять песни ACCEPT

9 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о 40-летии "Balls To The Wall"

7 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о важности сочинения новой музыки

5 янв 2023 : 		 Демонстрационное видео от гитариста ACCEPT

29 дек 2022 : 		 DAVID REECE — об участии в ACCEPT: «Это была возможность, которая выпадает раз в жизни»

5 дек 2022 : 		 WOLF HOFFMANN, JOE SATRIANI, DEREK SHERINIAN, BRUCE KULICK на новом альбоме басиста ACCEPT

21 ноя 2022 : 		 WOLF HOFFMANN объяснил, почему в ACCEPT было так много смен состава

31 окт 2022 : 		 JASON McMASTER о выступлении с ACCEPT
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Новый альбом ACCEPT: большая часть текстов уже написана



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Легенды немецкого тяжёлого металла ACCEPT вернулись в студию в Нэшвилле, штат Теннесси, где работают над своим следующим альбомом.

Группа опубликовала фотографию гитариста Wolf'a Hoffmann'a в студии и разместила следующее сообщение:

«Мы вернулись в нашу постоянную студию, и это снова неделя Mark'a, Wolf'a и Uwe!

Еще больше потрясающего металлического вокала (большая часть текстов уже написана) и ритм-гитары в процессе работы! Великолепный Andy Sneap всегда направляет нас, как крёстный отец металла! Больше видеоматериалов появится в будущем...

Увидимся на наших концертах в сентябре и декабре! Это будет последний этап тура по альбому "Too Mean To Die", так что не пропустите! Билеты уже в продаже!»








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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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14 авг 2023
faza
Ждём. Последний крутой получился.
Like!2
14 авг 2023
father
Согласно инсайдерской инфе, в альбоме будет песня с благодарностью Дарксайду за многолетнюю преданность, а также отдельное упоминание того факта, что Корпси сосёт хуй.
Like!7  Dislike!1
14 авг 2023
WahrandPhain
father, а мелодический бас будет?
Like!1  Dislike!1
14 авг 2023
Aiming High
WahrandPhain, ты лучше к Корпси присоединяйся,больше толку будет!
Like!1
14 авг 2023
гладиатор
К нам бы приехали
Like!1
14 авг 2023
O
Old Nothing
Ничего не жду после их провального диска за 2021 г.
14 авг 2023
faza
Old Nothing, facepalm, старый брюзга. 82-85 уже не повторится, а это лучший альбом с новым вокалистом.
Like!2
14 авг 2023
WahrandPhain
забавно - группа существует лишь для развлечения троллей с дарксайда, которые угорают, расхваливая её))
Like!1  Dislike!1
14 авг 2023
О
Орион
Лидер ACCEPT: "Марк прислал мне 1700 эпичных корней! Энди записал 500 зубодробительных приставок! А Мартин потерял блокнот с 1500 вкуснейших суффиксов и окончаний...".

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