сегодня



Новый альбом ACCEPT: большая часть текстов уже написана



Легенды немецкого тяжёлого металла ACCEPT вернулись в студию в Нэшвилле, штат Теннесси, где работают над своим следующим альбомом.



Группа опубликовала фотографию гитариста Wolf'a Hoffmann'a в студии и разместила следующее сообщение:



«Мы вернулись в нашу постоянную студию, и это снова неделя Mark'a, Wolf'a и Uwe!



Еще больше потрясающего металлического вокала (большая часть текстов уже написана) и ритм-гитары в процессе работы! Великолепный Andy Sneap всегда направляет нас, как крёстный отец металла! Больше видеоматериалов появится в будущем...



Увидимся на наших концертах в сентябре и декабре! Это будет последний этап тура по альбому "Too Mean To Die", так что не пропустите! Билеты уже в продаже!»















+4 -1



( 9 ) просмотров: 1416