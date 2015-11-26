сегодня



Гитарист ACCEPT : «Идея в том, чтобы становиться лучше, особо не меняясь»



Гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал в интервью радиостанции WSOU 89.5 FM о том, как изменился музыкальный подход группы за 40 лет с момента её основания:



«Понятное дело, этот подход развивался и, я думаю, стал более зрелым, но я не считаю, что он — по крайней мере, за последние, я не знаю, 10 альбомов или что-то в этом роде, — фундаментально изменился. И в эти дни, если честно, не предполагается, что он когда-нибудь изменится. Идея в том, чтобы становиться лучше, особо не меняясь. Мы действительно пытаемся стать более внимательными и более зрелыми в том, что мы делаем, но на самом деле мы не пытаемся ничего менять. Иногда это звучит как суперпростая концепция, но на самом деле это не так просто, потому что мы существуем: у нас уже есть наследие в виде стольких песен, которые мы выпустили, и у людей есть определённые ожидания от того, что мы делаем, и, конечно, у нас тоже. Мы действительно хотим быть верными образу, традициям и звучанию ACCEPT, и мы хотим сочинять песни, которые мы могли бы написать много лет назад, но так и не сделали этого. Это должно быть очень знакомо, но в то же время совершенно ново».



Hoffmann также рассказал о том, какое место ACCEPT занимают на современной металлической сцене:



«Существует так много поджанров, и металл сейчас такое всеобъемлющее слово — для людей оно означает множество разных вещей. Я имею в виду, что я вижу это на металл-фестивалях, на которых мы часто бываем в Европе или во всём мире, но я не могу идентифицировать себя ни с одной из групп. Иногда мне кажется, что я словно — не знаю — старомоден по сравнению с некоторыми из этих ребят. У некоторых даже мелодий больше нет; некоторые исполняют вокал, состоящий только из криков, где больше шумового эффекта, чем мелодии. И это всё круто. Некоторые делают более индустриальные вещи, есть дэт-металл и все эти разные жанры, и всё это называется металлом. Но я думаю, что мы определённо считаем себя больше песенной, старомодной, традиционной металл-группой в стиле 1980-х, у которой всё ещё есть припевы, мелодии для подпевания залом и тому подобные вещи, более мелодичный подход. Мы несколько старомодны в этом смысле, и я думаю, что именно это нравится людям. Потому что мы такие, какие мы есть, и нам никогда не нужно и не хочется меняться. Мы хотим дать фанатам то, что им нравится и чего они ждут от нас».







</div>





+2 -1



просмотров: 440

