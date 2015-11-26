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Accept

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14 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы первые металлисты Германии!»

13 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — об альбоме "Eat The Heat": «Это было мрачное время в нашей истории»

12 янв 2021 : 		 Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT

8 янв 2021 : 		 ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер

28 дек 2020 : 		 Вокалист ACCEPT: «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»

27 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь

26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»

15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»
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Лидер ACCEPT: «Мы первые металлисты Германии!»



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В рамках недавнего разговора с Heavy лидер ACCEPT Wolf Hoffmann обсудил включение группы в различные поджанры металла:

«Честно говоря, я никогда не знал, что делать со всеми этими ярлыками. Я даже не знаю, куда нас можно отнести. Кто мы по современной классификации? Классический рок? Звучит ужасно, не так ли? Это всегда звучит как что-то скучное. Но я не знаю, кто мы, чёрт возьми. Кто мы? Традиционный хэви-металл?

Всё, что я знаю, так это то, что мы были первой металл-группой в Германии, могу заявить с полной ответственностью. Потому что я не думаю, что до ACCEPT был хоть кто-то из Германии — я говорю только про Германию, без сомнения, — кто бы гордо называл себя хэви-металлом. Всегда были SCORPIONS, но они были больше похожи на радиорок или хард-рок, или что-то в таком духе. Но они, конечно, не были такими жёсткими, какими были мы, или как металл-группы. Так что я бы сказал, что мы были первыми из Германии. А то, как это сейчас называется со всеми разными поджанрами, я понятия не имею».

ACCEPT



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Kiskenbassker


14 янв 2021, 14:00		Да, ЧСВ у Хоффмана всегда было нехилое. По интервью заметно.

Blackout 74


14 янв 2021, 14:29		Как не крути вы будите всегда номером два после SCORPIONS, так было с выше задумано )), а как мы знаем, что на западе очень размыты понятия рок и метал , что он сам и сказал про поджанры, у них вон и Бон Жови метал ))), поэтому тема закрыта.

olly71


14 янв 2021, 14:49		Scorpions - Accept - Helloween - Kreator - Grave Digger . Вот так наверно выглядит пятёрка самых влиятельных германских групп на конец 1980х.

Red One


14 янв 2021, 14:59		Ария: Мы первые металлисты России

vatzzons


14 янв 2021, 15:09
olly71, а Running Wild?

industrialist


14 янв 2021, 15:30		RED ONE, не подавай им идею

НELLECTOR


14 янв 2021, 15:30		Да, сотри Диггеров, подпиши Running Wild.
Тогда правильный список.

jesus666


14 янв 2021, 15:44		Rammstein главные,ну после скорпи

Family Ghost


14 янв 2021, 16:08		Ну по факту Вольф прав. Может кто-то в условном 81 и рубил уже в гараже что-то могучее, но именно выпустить что-то неотрицаемо-металлическое и в виде полноформатного альбома типа Брейкер никто раньше не сподобился (первые два альбом сознательно упускаю, металла в них как раз не больше, чем в Скорпах или ДиСи).


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