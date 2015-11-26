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Лидер ACCEPT : «Мы первые металлисты Германии!»



В рамках недавнего разговора с Heavy лидер ACCEPT Wolf Hoffmann обсудил включение группы в различные поджанры металла:



«Честно говоря, я никогда не знал, что делать со всеми этими ярлыками. Я даже не знаю, куда нас можно отнести. Кто мы по современной классификации? Классический рок? Звучит ужасно, не так ли? Это всегда звучит как что-то скучное. Но я не знаю, кто мы, чёрт возьми. Кто мы? Традиционный хэви-металл?



Всё, что я знаю, так это то, что мы были первой металл-группой в Германии, могу заявить с полной ответственностью. Потому что я не думаю, что до ACCEPT был хоть кто-то из Германии — я говорю только про Германию, без сомнения, — кто бы гордо называл себя хэви-металлом. Всегда были SCORPIONS, но они были больше похожи на радиорок или хард-рок, или что-то в таком духе. Но они, конечно, не были такими жёсткими, какими были мы, или как металл-группы. Так что я бы сказал, что мы были первыми из Германии. А то, как это сейчас называется со всеми разными поджанрами, я понятия не имею».







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