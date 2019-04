сегодня



Новая песня ACCEPT



Германо-американская группа ACCEPT выпустила семидюймовый виниловый сингл, содержащий новый студийный трек под названием "Life's A Bitch", а также композицию"Restless And Wild (Live at Wacken 2017)" на стороне B. Песня "Life's A Bitch" доступна для прослушивания ниже.



Гитарист Wolf Hoffmann дал свои комментарии: «Нам нравится название сигнла... Кто не согласен с тем, что «жизнь — сложная штука»? Это универсальное выражение, даже если истории разные. Все понимают, что это значит!»



Трек-лист сингла:



Side A: "Life's A Bitch"

Side B: "Restless And Wild (Live At Wacken 2017)"



Ранее сообщалось, что новым басистом группы стал Martin Motnik, а для тура "Symphonic Terror" была нанята скрипачка Ava-Rebekah Rahman.



















