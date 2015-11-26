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Accept

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19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»

5 янв 2019 : 		 Новый видеотрейлер от ACCEPT

26 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»

18 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT о том, как создавалась песня "Fast As A Shark"

3 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «Всю жизнь мечтал выступить с оркестром!»

29 ноя 2018 : 		 Барабанщик ACCEPT об уходе басиста

28 ноя 2018 : 		 Из ACCEPT уходит басист

23 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

3 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

21 окт 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

15 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному релизу ACCEPT

8 окт 2018 : 		 Видео с концерта ACCEPT в Далласе

6 окт 2018 : 		 Новое концертное видео ACCEPT

26 сен 2018 : 		 ACCEPT начали собирать риффы для нового альбома

24 сен 2018 : 		 WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен ACCEPT»

23 сен 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ACCEPT

27 авг 2018 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

22 июн 2018 : 		 Новый релиз ACCEPT выйдет осенью

14 июн 2018 : 		 Видео с выступления ACCEPT

22 фев 2018 : 		 Бывший вокалист ACCEPT о новом вокалисте ACCEPT

19 фев 2018 : 		 Видео с выступления ACCEPT

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления ACCEPT

19 авг 2017 : 		 Успехи в чартах ACCEPT
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Новая песня ACCEPT



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Германо-американская группа ACCEPT выпустила семидюймовый виниловый сингл, содержащий новый студийный трек под названием "Life's A Bitch", а также композицию"Restless And Wild (Live at Wacken 2017)" на стороне B. Песня "Life's A Bitch" доступна для прослушивания ниже.

Гитарист Wolf Hoffmann дал свои комментарии: «Нам нравится название сигнла... Кто не согласен с тем, что «жизнь — сложная штука»? Это универсальное выражение, даже если истории разные. Все понимают, что это значит!»

Трек-лист сингла:

Side A: "Life's A Bitch"
Side B: "Restless And Wild (Live At Wacken 2017)"

Ранее сообщалось, что новым басистом группы стал Martin Motnik, а для тура "Symphonic Terror" была нанята скрипачка Ava-Rebekah Rahman.



Listen To New ACCEPT Song






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Nepalcev


19 апр 2019, 20:31		Прям в духе ДиСи песенка.

vairagya77


19 апр 2019, 20:46		Чистейший AC/DC

Aiming High


19 апр 2019, 21:29		Здается мне,что концертный сэт-лист пополнится очередным шедевром!

The Dark Moon


19 апр 2019, 21:34		Чистейший AC/DC [2] Не хватает только вокала Брайана Джонсона.


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