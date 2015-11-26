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Барабанщик ACCEPT об уходе басиста



Барабанщик ACCEPT Christopher Williams также отреагировал на известия об уходе из группы Peter'a Baltes'a:



«Я хочу пожелать Peter'у всего наилучшего во всех его будущих начинаниях. Ему просто нужно было изменить свою личную жизнь. Было круто делить с ним сцену в течение четырёх лет. Он один из самых крутых басистов рок-н-ролла среди тех, с кем я имел удовольствие работать, а я ведь работал со многими. Одно можно сказать наверняка: я буду скучать по своему другу! Спасибо, Peter, за прекрасные воспоминания и отличную музыку. Твоё здоровье!



И хочу обратиться к поклонникам: я уверен, что это шокирующий момент для многих из вас. Как преданный фанат многих групп я понимаю, что изменения, подобные этим, никогда не бывают лёгкими, особенно с наследием, которое кто-то вроде Peter'а имеет со своей группой. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку. С любовью и наилучшими пожеланиями всем вам! ACCEPT и Metal Heart продолжат биться!»

















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