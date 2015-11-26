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Accept

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28 ноя 2018 : 		 Из ACCEPT уходит басист

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21 окт 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

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23 сен 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ACCEPT

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19 фев 2018 : 		 Видео с выступления ACCEPT

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления ACCEPT

19 авг 2017 : 		 Успехи в чартах ACCEPT

11 авг 2017 : 		 Концертное видео ACCEPT

10 авг 2017 : 		 Гитарист ACCEPT не против повторить с оркестром

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

21 июл 2017 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

18 июл 2017 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы стараемся становиться лучше, при этом не сильно меняясь»

7 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

29 июн 2017 : 		 Новое видео ACCEPT

26 июн 2017 : 		 Гитарист ACCEPT: «При создании песен я ставлю цель написать то, что мог бы написать 30 лет назад, но этого не сделал»

3 июн 2017 : 		 Новая песня ACCEPT

12 май 2017 : 		 Обложка нового альбома ACCEPT

16 апр 2017 : 		 Новый альбом ACCEPT выйдет в августе

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Барабанщик ACCEPT об уходе басиста



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Барабанщик ACCEPT Christopher Williams также отреагировал на известия об уходе из группы Peter'a Baltes'a:

«Я хочу пожелать Peter'у всего наилучшего во всех его будущих начинаниях. Ему просто нужно было изменить свою личную жизнь. Было круто делить с ним сцену в течение четырёх лет. Он один из самых крутых басистов рок-н-ролла среди тех, с кем я имел удовольствие работать, а я ведь работал со многими. Одно можно сказать наверняка: я буду скучать по своему другу! Спасибо, Peter, за прекрасные воспоминания и отличную музыку. Твоё здоровье!

И хочу обратиться к поклонникам: я уверен, что это шокирующий момент для многих из вас. Как преданный фанат многих групп я понимаю, что изменения, подобные этим, никогда не бывают лёгкими, особенно с наследием, которое кто-то вроде Peter'а имеет со своей группой. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку. С любовью и наилучшими пожеланиями всем вам! ACCEPT и Metal Heart продолжат биться!»

ACCEPT Bassist PETER BALTES







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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Aiming High


29 ноя 2018, 08:10		Самое интересное,что Удо и Вольф в этом году (с маленьким разрывом)потеряли басистов,которые были в течении долгого времени их верными соратниками.Теперь Удо и Вольф словно движутся двумя параллельными курсами. Оба потеряли в своих группах всех оригинальных участников, и оба продолжают карьеру несмотря ни на что.Печально и забавно одновременно)

ИванСемичев


29 ноя 2018, 08:44		Гипотетически теперь в сложившейся ситуации УДО может через суд попробовать вернуть себе право на название ACCEPT так как в группе остался только один оригинальный участник. Только надо ли оно теперь ему это ? А уход Петера это конечно шок-новость. Я бы наверно меньше удивился если бы Вольф ушёл но не Петер.


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