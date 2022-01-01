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Барабанщик ACCEPT о выступлении без Mark'a



Christopher Williams опубликовал следующее сообщение:



«Послушайте: мы могли бы отменить шоу, тогда бы ничего не было. Все, спокойной ночи, идите домой. Но вместо этого мы хотели хотя бы что-то сделать для поклонников, тем более что группа так давно не выступала в Канаде".



Я не исполняю песни ACCEPT, я играю на барабанах и занимаюсь бэк-вокалом. Во время шоу я не думаю о тексте для полной песни, я выступаю. То же самое с Motnik'ом.



Мы пытались сделать что-то ради людей, которые собрались в зале. Мы могли бы уйти и ничего не делать. Ситуация была очень неприятная, но мы сделали все, что могли.



Я могу сказать это на 1000% официально: Заменить Mark'a — задача не из легких. Мы по-прежнему играем в оригинальном альбомном ключе, настроенном по стандарту. Мы не опускаем тональность, как многие вокалисты, что облегчает попадание в ноты. Мы не используем бэк-треки, все вживую. Не то чтобы Mark мог поменять струны или палочки... Мы справились с дерьмовой ситуацией и сделали все, что могли.



Mark вернется к работе в кратчайшие сроки, чтобы надрать всем задницы, что и как он всегда и делает!»











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