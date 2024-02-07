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*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 62
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 51
*Новая песня KERRY KING 44
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 41
*Возвращение THE KOVENANT 29
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Accept

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7 фев 2024 : 		 Новый альбом ACCEPT выйдет весной

4 фев 2024 : 		 Маг струн о приходе в ACCEPT

12 янв 2024 : 		 ACCEPT нашли «мага струн»

20 окт 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я хочу делать людей счастливыми»

12 окт 2023 : 		 Бывшая группа вокалиста ACCEPT соберётся для концерта

26 сен 2023 : 		 Лидер ACCEPT мутит со скрипачкой

1 сен 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»

14 авг 2023 : 		 Новый альбом ACCEPT: большая часть текстов уже написана

13 июл 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о том, как спел с IRON MAIDEN: «Поток адреналина просто зашкаливал»

2 июл 2023 : 		 У ACCEPT уже много нового!

27 июн 2023 : 		 PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так»

18 июн 2023 : 		 PETER BALTES — о причине ухода из ACCEPT

13 июн 2023 : 		 Гитарист ACCEPT сочинил чуть больше половины песен для нового альбома

30 май 2023 : 		 Новое видео ACCEPT

25 апр 2023 : 		 ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHOUSE

23 апр 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мы — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют песни в оригинальном виде»

3 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

28 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

21 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Музыкальный бизнес очень сильно изменился»

20 мар 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе

17 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT назвал пять любимых альбомов

13 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

7 мар 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о возможном сольном альбоме: «У меня накопилось очень много материала для записи»

11 фев 2023 : 		 AVA-REBEKAH RAHMAN присоединится к ACCEPT на концертах

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления ACCEPT

9 янв 2023 : 		 WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продолжает исполнять песни ACCEPT
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|||| сегодня

Новый альбом ACCEPT выйдет весной



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ACCEPT выпустят новую работу, получившую название "Humanoid", 28 апреля на Napalm Records. Премьера первого сингла намечена на 28 февраля. За запись, сведение и мастеринг вновь отвечал Andy Sneap.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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7 фев 2024
гладиатор
Ещё один интересный релиз в этом году. Ждём, последний альбом был хорош.
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7 фев 2024
Exceptional
Лишь бы клипы не снимали
Like!1
7 фев 2024
R
Reflection
Exceptional, пусть будут. С магом струн)
  Dislike!1
7 фев 2024
R
Rutger
Ого, обложечка хороша. Интересно, будет ли откровенный и вызывающий отсыл к обложке Metal Heart таким же и в музыке.
Фотка без Фила.. будет жаль, если его временный отпуск закончится уходом, как у Кико.
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просмотров: 1171

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