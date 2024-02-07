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Новый альбом ACCEPT выйдет весной



ACCEPT выпустят новую работу, получившую название "Humanoid", 28 апреля на Napalm Records. Премьера первого сингла намечена на 28 февраля. За запись, сведение и мастеринг вновь отвечал Andy Sneap.







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