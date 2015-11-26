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Accept

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Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»



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Бывший вокалист ACCEPT David Reece в недавнем разговоре с "The Classic Metal Show" сказал, что считает нынешнего вокалиста ACCEPT лишь копией бывшего вокалиста ACCEPT Udo Dirkschneider'a.

«Я думал об этом, естественно, всю свою жизнь [говоря о своём появлении в группе]. И это было уже тридцать лет назад. И я не думаю, что ACCEPT были действительно готовы к такому выбору. Им щёлкнули по носу лейблы в США. Группа имела успех в США, и они решили, что можно расширить свой успех и за океаном. Так что они заявили что-то вроде: "О да, мы хотим быть более известными и знаменитыми". И я не думаю, что они и правда осознавали, насколько важен был Udo. Сейчас у них новый вокалист — Mark Tornillo, и он звучит как копия Udo — и это работает для этой немецкой группы. Но я никогда не слышал, чтобы они признавались, что были готовы к тому, что они действительно сделали, и они обвиняли меня во многих вещах».

Reece провёл параллели между своим появлении в группе и историей одной из легендарных британских групп:

«Если говорить о сравнениях, то был Ронни Джеймс Дио, который пришёл в SABBATH и пытался как-то заменить Ozzy, но Ozzy обладал характером и узнаваемостью. Примерно то же самое было и тут. И Ронни как-то мне об этом сказал сам, когда мы говорили об ACCEPT, потому что он знал этих парней, так вот он сказал: "А знаешь, у меня то же самое было, когда я пришёл в SABBATH" — но, конечно же, всё на более высоком уровне. Люди приходили на концерты и поднимали плакаты: "Вали домой, где Ozzy?" И он сказал мне: "Я просто выходил туда каждый вечер с таким видом, будто засунул голову в пасть льву, и если он её закроет, то откусит мне голову". Я просто посмотрел на него и ответил: "Вау!" И он снова занялся сольным творчеством, а я же ему сказал: "Чувак, ты сделал несколько записей, которые просто невероятны с SABBATH" — я думаю, что они лучше, чем всё, что они сделали с Ozzy, я имею в виду, в музыкальном плане. Но он был распят за своё появление там. И они изменили [своё имя] на HEAVEN & HELL, и всё подобное дерьмо».

Reece также выразил разочарование в связи с тем, что участники ACCEPT так никогда толком и не рассматривали "Eat The Heat" в качестве хорошего альбома:

«Почему они не могут просто сказать: "Эй, это часть нашего наследия"? Я слышал, Wolf даже дошёл до того, что сказал журналистам не спрашивать о David'е в интервью и не упоминать эту часть истории группы. Знаешь что, приятель? У меня за карьеру тоже есть ряд дерьмовых записей, но... Всё это история. Это история, о которой стоит поговорить. Вы не должны ругать друг друга. Вы можете сказать: "Это просто не сработало. Это был отличный опыт. Потому что я думаю, что Wolf Hoffmann действительно должен сыграть довольно впечатляющий гитарный материал ["Eat The Heat"]... На этом альбоме вы слышите игру в стиле David'a Gilmour'a — на "Generation Clash". Он один из величайших металлических гитаристов в мире, но он должен показать, что он действительно может играть. И я отдаю ему должное за это».

В интервью RockSverige Hoffmann описал "Eat The Heat" как низшую точку карьеры ACCEPT:

«Весь период с David'ом Reece'ом в 1990-х — это наше дно, скажем так».



Ex-ACCEPT Singer DAVID REECE Calls MARK TORNILLO An




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Exceptional


15 янв 2019, 19:29		>>>они лучше, чем всё, что они сделали с Ozzy
Тоже считаю альбомы с Дио лучшими, но при этом люблю и остальные. Любопытно.

>>>участники ACCEPT так никогда толком и не рассматривали "Eat The Heat" в качестве хорошего альбома
Из-за давления фанатов, я так понимаю? Альбом отличный, как мне кажется. Вообще, любопытно, как странно это было в 90ых и с Maiden, и с Priest.

StygianSaviour


15 янв 2019, 19:38		Ну так да. Я уверен что человек который слышал у Асепта отдельные песни и не в курсах чо там вообще кого даже не отличит где поздний Удо, а где Горнило. Потому не понимаю все эти срачи про то кто там лучше поет.

Exceptional


15 янв 2019, 19:48		Ну эти срачи устраивают музыканты, ибо конкуренты, и тупоголовые недофэны, для которых мир делится только на черное и белое.

StygianSaviour


15 янв 2019, 19:51		Я даже скажу, что на мой взгляд это лучшая замена вокалиста в митоле по принципу "хотим чтоб было на старого похоже".

Exceptional


15 янв 2019, 20:07		Спорить не стану, но упомяну Iced Earth и Kamelot

StygianSaviour


15 янв 2019, 20:10		Камелот на втором месте, а у Айседов хоть все замены и были хорошие, но все же вокалисты все разные и у каждого свой стиль. Копировать там ни кто особо не пытался. Даже Блок.

Reflection


15 янв 2019, 20:10		Тоже не въезжаю в срачи "Удо против Торнильо". Нынешний вокалист делает сильный закос под Удо и делает это весьма успешно.


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