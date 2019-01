сегодня



Бывший вокалист ACCEPT : «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT »



Бывший вокалист ACCEPT David Reece в недавнем разговоре с "The Classic Metal Show" сказал, что считает нынешнего вокалиста ACCEPT лишь копией бывшего вокалиста ACCEPT Udo Dirkschneider'a.



«Я думал об этом, естественно, всю свою жизнь [говоря о своём появлении в группе]. И это было уже тридцать лет назад. И я не думаю, что ACCEPT были действительно готовы к такому выбору. Им щёлкнули по носу лейблы в США. Группа имела успех в США, и они решили, что можно расширить свой успех и за океаном. Так что они заявили что-то вроде: "О да, мы хотим быть более известными и знаменитыми". И я не думаю, что они и правда осознавали, насколько важен был Udo. Сейчас у них новый вокалист — Mark Tornillo, и он звучит как копия Udo — и это работает для этой немецкой группы. Но я никогда не слышал, чтобы они признавались, что были готовы к тому, что они действительно сделали, и они обвиняли меня во многих вещах».



Reece провёл параллели между своим появлении в группе и историей одной из легендарных британских групп:



«Если говорить о сравнениях, то был Ронни Джеймс Дио, который пришёл в SABBATH и пытался как-то заменить Ozzy, но Ozzy обладал характером и узнаваемостью. Примерно то же самое было и тут. И Ронни как-то мне об этом сказал сам, когда мы говорили об ACCEPT, потому что он знал этих парней, так вот он сказал: "А знаешь, у меня то же самое было, когда я пришёл в SABBATH" — но, конечно же, всё на более высоком уровне. Люди приходили на концерты и поднимали плакаты: "Вали домой, где Ozzy?" И он сказал мне: "Я просто выходил туда каждый вечер с таким видом, будто засунул голову в пасть льву, и если он её закроет, то откусит мне голову". Я просто посмотрел на него и ответил: "Вау!" И он снова занялся сольным творчеством, а я же ему сказал: "Чувак, ты сделал несколько записей, которые просто невероятны с SABBATH" — я думаю, что они лучше, чем всё, что они сделали с Ozzy, я имею в виду, в музыкальном плане. Но он был распят за своё появление там. И они изменили [своё имя] на HEAVEN & HELL, и всё подобное дерьмо».



Reece также выразил разочарование в связи с тем, что участники ACCEPT так никогда толком и не рассматривали "Eat The Heat" в качестве хорошего альбома:



«Почему они не могут просто сказать: "Эй, это часть нашего наследия"? Я слышал, Wolf даже дошёл до того, что сказал журналистам не спрашивать о David'е в интервью и не упоминать эту часть истории группы. Знаешь что, приятель? У меня за карьеру тоже есть ряд дерьмовых записей, но... Всё это история. Это история, о которой стоит поговорить. Вы не должны ругать друг друга. Вы можете сказать: "Это просто не сработало. Это был отличный опыт. Потому что я думаю, что Wolf Hoffmann действительно должен сыграть довольно впечатляющий гитарный материал ["Eat The Heat"]... На этом альбоме вы слышите игру в стиле David'a Gilmour'a — на "Generation Clash". Он один из величайших металлических гитаристов в мире, но он должен показать, что он действительно может играть. И я отдаю ему должное за это».



В интервью RockSverige Hoffmann описал "Eat The Heat" как низшую точку карьеры ACCEPT:



«Весь период с David'ом Reece'ом в 1990-х — это наше дно, скажем так».















