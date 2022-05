сегодня



UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что больше никогда не будет работать с гитаристом ACCEPT



В новом интервью австралийскому подкасту "Scars And Guitars" бывшего вокалиста ACCEPT Udo Dirkschneider'a спросили, общался ли он в последние годы с гитаристом ACCEPT Wolf'ом Hoffmann'ом, на что он ответил:



«Ни разу. И я не хочу иметь с ним никаких контактов... Сейчас я снова сдружился с [бывшим басистом ACCEPT] Peter'ом Baltes'ом. Он, к слову, исполнил все партии бас-гитары на моём новом кавер-альбоме "My Way". У меня по-прежнему хорошие отношения с [бывшим барабанщиком ACCEPT] Stefan'ом Kaufmann'ом. На протяжении многих лет он был гитаристом в U.D.O. и продюсировал альбомы U.D.O. И единственный человек, с которым я не хочу разговаривать, скажем так, — это Wolf. На это есть много причин. Я желаю ему всего наилучшего. Он отличный гитарист в любом случае, но чтобы я стал работать с ним снова — да ни за что».



Во время этой же беседы Udo спросили, была ли у него возможность встретиться с нынешним вокалистом ACCEPT Mark'ом Tornillo, который присоединился к группе в 2009 году, и Dirkschneider сказал:



«В Чехии проходил фестиваль Masters Of Rock, и я был приглашённым вокалистом LORDI — я исполнил песню вместе с ними. LORDI были хедлайнерами, а ACCEPT были особыми гостями этого фестиваля, а не хедлайнерами. И в отеле мы с Mark'ом ждали водителя, а он не сказал мне даже "Привет". Ну хорошо, что такого? Почему бы не поздороваться? Я также дружу с David'ом Reece'ом, который записал вокал для альбома ACCEPT "Eat The Heat". Мы очень хорошие друзья; мы иногда разговариваем по телефону. Я не знаю... Я слышал от Петера, что ему не разрешалось разговаривать со мной. "Не спрашивай меня. Забудь об этом..."



Он хороший певец, он неплохо работает с ACCEPT, и я желаю ему удачи. И может быть, однажды мы встретимся и поговорим друг с другом. Никогда не знаешь, как всё обернётся».











+2 -1



( 2 ) просмотров: 748