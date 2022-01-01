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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Accept

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JASON McMASTER о выступлении с ACCEPT



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JASON McMASTER поделился впечатлениями от выступления с ACCEPT:

«Для меня было большой честью работать с Accept на этой неделе в качестве альтернативного вокалиста. Выступать на восточном побережье, откуда родом Cassius King, да еще в день выхода нового альбома! В целом, я чувствую себя в этом месяце благословленным. Dread The Dawn — отличный альбом, которым я очень горжусь».

JASON McMASTER On Fronting ACCEPT - "It Was An Honour"; Video




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