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Accept

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PETER BALTES об ACCEPT: «Я чувствовал, что мы постоянно делаем один и тот же альбом или используем одну концепцию снова и снова»



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В новом интервью для Metal Rules бывший участник ACCEPT и нынешний басист U.D.O. Peter Baltes ответил на вопрос об отличиях в процессе сочинения песен в U.D.O. и ACCEPT:

«В U.D.O. все участвуют в сочинении песен. Это здорово, потому что много разных стилей объединяются, чтобы получилось нечто уникальное. В ACCEPT авторами всегда были только Wolf [Hoffmann, гитарист ACCEPT] и я. Herman Frank [бывший гитарист ACCEPT], Udo [Dirkschneider, бывший вокалист ACCEPT и нынешний вокалист U.D.O.] или Mark Tornillo [нынешний вокалист ACCEPT] не сочиняли музыку, поэтому в итоге альбомы стали звучать одинаково. Мне это больше не нравилось, и я чувствовал, что мы постоянно делаем один и тот же альбом или используем одну концепцию снова и снова, только с разными текстами. Я думал: "Это одно и то же. Я не развиваюсь". В отличие от этого я продолжаю расти как басист. Я слушаю других басистов и другие виды музыки. Я занимаюсь на бас-гитаре каждый день, потому что хочу стать лучше. Развитие никогда не прекращается».

Когда ведущий сказал Baltes'y, что первый альбом ACCEPT с Tornillo, "Blood Of The Nations" 2010 года, потрясающий, Peter ответил:

«"Blood Of The Nations" отличался тем, что весь материал, который я сочинил для альбома, накапливался годами. Как только он закончился, нам пришлось сочинять следующий альбом с нуля, а у нас был всего год, и так далее».

Возвращаясь к своему участию в U.D.O., Baltes сказал:

«Посмотрим, как всё пойдёт с U.D.O., но я очень надеюсь, что нам удастся передать суть группы в её нынешнем виде. Я думаю, что она сильно отличается от того, что было раньше. У меня совершенно другой стиль, чем у тех басистов, что у них были раньше. Это не значит, что он лучше; я просто говорю, что мой стиль другой. Я стараюсь играть песни так, как это присуще мне. Удо сказал: "Делайте что хотите", и все очень довольны. Мой почерк придаёт материалу немного другой оттенок, и мы посмотрим, сможем ли мы передать это в следующий раз».




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27 фев 2024
гладиатор
Тут Балтес прав, конечно. Последним альбомам Accept не хватает разнообразия. В этом плане U. D. O. , конечно, более креативны. Ещё проект Старая банда очень интересен.
27 фев 2024
R
Rutger
У Балтеса видимо, есть некая параллельная вселенная, о которой никто не знает. И там он сочиняет, записывает и играет каждый раз по-новому, брызжет новыми идеями. Какой смысл повторять про "однообразие" в Ассерт, когда у него была уже масса возможностей отличиться без давления Вольфа, в уютной атмосферке Диркшнайдера, и на выходе его новой группы ровно то же самое, что было до него, а то и хуже.
Все же расклады как на ладони. Когда же настанет тот счастливый миг, когда вместо болтовни Балтеса можно будет услышать хоть ноту, хоть один рифф его "развития".

PS Недавно послушал полузабытый и не особо котируемый мной No Limits, да это просто олдскульный огонь по сравнению с нынешней Балтес-эрой в UDO
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