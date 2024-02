сегодня



PETER BALTES об ACCEPT: «Я чувствовал, что мы постоянно делаем один и тот же альбом или используем одну концепцию снова и снова»



В новом интервью для Metal Rules бывший участник ACCEPT и нынешний басист U.D.O. Peter Baltes ответил на вопрос об отличиях в процессе сочинения песен в U.D.O. и ACCEPT:



«В U.D.O. все участвуют в сочинении песен. Это здорово, потому что много разных стилей объединяются, чтобы получилось нечто уникальное. В ACCEPT авторами всегда были только Wolf [Hoffmann, гитарист ACCEPT] и я. Herman Frank [бывший гитарист ACCEPT], Udo [Dirkschneider, бывший вокалист ACCEPT и нынешний вокалист U.D.O.] или Mark Tornillo [нынешний вокалист ACCEPT] не сочиняли музыку, поэтому в итоге альбомы стали звучать одинаково. Мне это больше не нравилось, и я чувствовал, что мы постоянно делаем один и тот же альбом или используем одну концепцию снова и снова, только с разными текстами. Я думал: "Это одно и то же. Я не развиваюсь". В отличие от этого я продолжаю расти как басист. Я слушаю других басистов и другие виды музыки. Я занимаюсь на бас-гитаре каждый день, потому что хочу стать лучше. Развитие никогда не прекращается».



Когда ведущий сказал Baltes'y, что первый альбом ACCEPT с Tornillo, "Blood Of The Nations" 2010 года, потрясающий, Peter ответил:



«"Blood Of The Nations" отличался тем, что весь материал, который я сочинил для альбома, накапливался годами. Как только он закончился, нам пришлось сочинять следующий альбом с нуля, а у нас был всего год, и так далее».



Возвращаясь к своему участию в U.D.O., Baltes сказал:



«Посмотрим, как всё пойдёт с U.D.O., но я очень надеюсь, что нам удастся передать суть группы в её нынешнем виде. Я думаю, что она сильно отличается от того, что было раньше. У меня совершенно другой стиль, чем у тех басистов, что у них были раньше. Это не значит, что он лучше; я просто говорю, что мой стиль другой. Я стараюсь играть песни так, как это присуще мне. Удо сказал: "Делайте что хотите", и все очень довольны. Мой почерк придаёт материалу немного другой оттенок, и мы посмотрим, сможем ли мы передать это в следующий раз».







+3 -0



( 2 ) просмотров: 573