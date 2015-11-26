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Accept

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15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

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30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»

5 янв 2019 : 		 Новый видеотрейлер от ACCEPT

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18 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT о том, как создавалась песня "Fast As A Shark"
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Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?



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В рамках недавнего интервью с Metal Talk лидер ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос, допускает ли он вариант концерта с бывшими участниками по типу того, как это делал ALICE COOPER несколько лет назад:

«До этого пока не дошло, так что пока не было, то чего же об этом и думать? Но никогда не говори "никогда". Знаете, это несколько странно. Когда кто-то уходит из группы, ты, как правило, никогда его больше не видишь. Никогда не бывает стычек во время фестивалей, потому что, я не знаю... Этого почти никогда не происходит. Но однажды мы встретились с [оригинальным вокалистом ACCEPT] Udo [Dirkschneider'ом] на фестивале. Мы выступали, и это было, может быть, в 2011 году. Это было странно, потому что я подошёл к нему, чтобы обнять его и сказать: "Эй, давайте оставим всё в прошлом. Рад тебя видеть" — что-то в этом роде. Он не хотел иметь со мной ничего общего. Он отмахнулся от меня. Это было немного странно. Но... Неважно, надо просто отпустить это. Но в целом мы никогда не сталкивались друг с другом».

Would ACCEPT



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КомментарииСкрыть/показать 15 )

НELLECTOR


15 дек 2020, 15:35		Поняли коллеги? Это Пузан злой а не Хофа!)

Rutger


15 дек 2020, 16:11		Да я бы на месте Удо этому волку позорному рубашку порвал. Нашел когда подойти, гад. После Blood of the Nations! В одночасье рухнул уютный, такой простой и понятный, мирок незаменимого "хранителя славных традиций". Сытая и безбедная жизнь монополиста на классику Ассерт (к слову, не написавшему из нее ни ноты, ни строчки), за играние которой на концертах "германскому металлическому танку" прощали любой неликвидный студийный порожняк (ой, извиняюсь, крепкие и добротные новые альбомы ветерана немецкого хэви). Культ "золотого голоса Ассерт" был в зените, маэстро готовился встретить безбедную старость, попивая наливочку при свечном заводике, штампующем Домкраторы и Дробинаторы. И тут на тебе, вылез этот лысый композитор со своим реунионом. И ведь это было только начало, дальше еще хуже... Своими бы руками падлу!

Family Ghost


15 дек 2020, 16:15		В целом сарказм понятен, Рутгер, и все такое, но конкретно вот этот пассаж:

- монополиста на классику Ассерт (к слову, не написавшему из нее ни ноты, ни строчки)

давай-ка проясни) я бы понял "написал гораздо меньше Вольфа", но тут вроде перебор, не?

Exceptional


15 дек 2020, 17:03		Вы все не правы, Дэвид Рис - лучший!!11

olly71


15 дек 2020, 17:27		Rutger - как с языка снял я примерно это говорил всем но народ почему то обижается ))))) Family Ghost - Диркшнайдер действительно не сочинил в Акцепте ни ноты потому что не умеет до сих пор играть ни на одном музыкальном инструменте ( совсем немного на барабанах но на них не сочиняют музыку ) . Тексты им всегда писала Деффи а Удо от силы менял пару строк под свой тембр голоса .

Rutger


15 дек 2020, 17:34		>>>давай-ка проясни) я бы понял "написал гораздо меньше Вольфа", но тут вроде перебор, не?

Для этого надо было внимательно следить за развитием событий с 2009го, когда начал мутиться реунион без незаменимого)
Но если сжато:
Формально, все участники классического Ассерт значились в соавторах. И вопрос авторства до реуниона 2010 принципиально никогда и никем не обсуждался.
Далее, маэстро, первое время после 2010г пытавшийся изображать равнодушие и брезгливость, примерно после Сталинграда начал всерьез пованивать. Мол, я есть настоящий Ассерт, создал его, выпестовал, спел, а они, хитрые самозванцы, меня выперли, УКРАЛИ ВЫВЕСКУ(с) и т.д. Эту унылую трещотку все уже наизусть знают, и секту тоже. До реуниона эта проблема никого не волновала ввиду отсутствия проблемы.
Хоф, в свою очередь абсолютно равнодушный к сольным делам Удо, в ответ на эти какашки поднапрягся, и поначалу неохотно, а позднее открытым текстом огласил - весь материал писали Хоф, Балтес, Кауфман и менеджер Габи (Диффи). Золотой голос приходил в студию на готовое и озвучивал.
За что маэстро боролся, на то, собственно, и напоролся.
Как Удо это комментировал? А никак. Тишина. Нечего ему сказать.

НELLECTOR


15 дек 2020, 17:54		>>>Дэвид Рис - лучший!

Ну это-то без сомнения.

Kiskenbassker


15 дек 2020, 17:54		@Family Ghost - Диркшнайдер действительно не сочинил в Акцепте ни ноты потому что не умеет до сих пор играть ни на одном музыкальном инструменте ( совсем немного на барабанах но на них не сочиняют музыку )@

Удо в одном из интервью говорил, что в своей первой группе играл на клавишных, и только потом начал петь.

@весь материал писали Хоф, Балтес, Кауфман и менеджер Габи (Диффи). Золотой голос приходил в студию на готовое и озвучивал.@

Что, вот так прямо придумывали вокальную мелодию и потом напевали ее Удо от начала до конца?

Family Ghost


15 дек 2020, 17:56		А почему прав обязательно Вольф, а не Удо? Просто интересно. Уровень доказательств ведь у них одинаков - пиздежь в прессе))
Разумеется они по-разному воспринимают свой вклад, и ничего удивительного в этом нет, особенно после разрыва. Кстати, особо не удивлюсь, если с годами окажется, что и "Петер не так уж и много писал, знаете ли...".
Никакие секты и субъективщина не интересует, только объективные факты. Т.к. я не имею явной предрасположенности к Вольфолюбам или Удофилам, а просто послушиваю Аксепт (с Удо и без), то если на одной чаше весов слова Вольфа, а на другой - Удо, то это равновесие. Тут уж либо что-то документально зафиксированное, либо множественные показания от других музыкантов (от Штефана, Петера, Йорга и т.д., и продюсеров типа Вагенера) о том, что "Удо кстати ваще ниче не писал никогда, вечно на все готовое приходил, гад".
А если основной пункт доказательства - это "и Удо это не прокомментировал, прикинь", то не.

Rutger


15 дек 2020, 18:23		Family Ghost
Да не было никакого "разрыва". Тихо-мирно разошлись, Удо получил золотой парашют в виде целиком и полностью написанного теми же лицами "дебютного альбома UDO" Animal House. И потом собирались в 93, 2005 и так же мирно расходились. Диркшнайдер в шоколаде был всегда, чуть что не так, отскакивал в сторону в сольник, имея жирный кусок в виде классики Ассерт, которым его никто и никогда не попрекал.
Джентльменское соглашение, принятое в начале карьеры, об авторстве блюлось свято. Пока маэстро клапан не сорвало, он не начал гнать пургу и получил ответку.
Верить или нет, дело хозяйское) Доказывать что-то нафиг надо.

Rutger


15 дек 2020, 18:29		>>>Что, вот так прямо придумывали вокальную мелодию и потом напевали ее Удо от начала до конца?

Даже если он сам напевал готовые тексты под готовую музыку, не жидковато для "создателя"?

Family Ghost


15 дек 2020, 18:40		Так я думаю о самом факте создания бэнда Аксепт особо спорить незачем - да, его создал Удо. Знаменита группа правда уже совместными заслугами, но это другая история.

>>>Даже если он сам напевал готовые тексты под готовую музыку,
Ну тоже не надо в крайности. Вокальная мелодия - это процентов 30-50 от успеха песни. Да и Диффи стала тексты писать только с 5 альбома по сути. До этого же кто-то этим занимался, возможно и Удо не в сторонке стоял.


Rutger


15 дек 2020, 18:54		>>>Так я думаю о самом факте создания бэнда Аксепт особо спорить незачем - да, его создал Удо. Знаменита группа правда уже совместными заслугами, но это другая история.

Из ДОальбомной истории до нас дошли лишь легенда о придумке Удой названия Ассерт и рассказы о репетициях в доме Удо. И все из пиздежа в прессе ;-) Тут, я так понимаю, пиздеж тебя устраивает.

Rutger


15 дек 2020, 19:08		>>>До этого же кто-то этим занимался, возможно и Удо не в сторонке стоял.

Удо никогда не говорил, что он что-то написал или сочинил. Я не помню точно. Даже в ответ на обидные и унизительные разоблачения Хофа. Обо всем остальном он балаболит свободно, не краснея. Не странно ли?
Просто есть предположения логичные, а есть - нет.

Kiskenbassker


15 дек 2020, 20:33		@Удо никогда не говорил, что он что-то написал или сочинил.@

http://www.rock-archives.ru/rock-archive/u/u_d_o/strashnyy_londonskiy_dubak.html

Вот тут рассказывает, как они с Кауфманном пьяными сочиняли "Balls to the Wall".
А с другой стороны, его наверно и не спрашивали особо, как он может прокомментировать "разоблачения" Хоффмана.


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