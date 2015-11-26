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Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?



В рамках недавнего интервью с Metal Talk лидер ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос, допускает ли он вариант концерта с бывшими участниками по типу того, как это делал ALICE COOPER несколько лет назад:



«До этого пока не дошло, так что пока не было, то чего же об этом и думать? Но никогда не говори "никогда". Знаете, это несколько странно. Когда кто-то уходит из группы, ты, как правило, никогда его больше не видишь. Никогда не бывает стычек во время фестивалей, потому что, я не знаю... Этого почти никогда не происходит. Но однажды мы встретились с [оригинальным вокалистом ACCEPT] Udo [Dirkschneider'ом] на фестивале. Мы выступали, и это было, может быть, в 2011 году. Это было странно, потому что я подошёл к нему, чтобы обнять его и сказать: "Эй, давайте оставим всё в прошлом. Рад тебя видеть" — что-то в этом роде. Он не хотел иметь со мной ничего общего. Он отмахнулся от меня. Это было немного странно. Но... Неважно, надо просто отпустить это. Но в целом мы никогда не сталкивались друг с другом».







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