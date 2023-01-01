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*MEGADETH кинули автора обложки? 33
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 33
*Новое видео LIMP BIZKIT 29
*Не упусти кассету METALLICA! 18
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 13
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Accept

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11 фев 2023 : 		 AVA-REBEKAH RAHMAN присоединится к ACCEPT на концертах

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления ACCEPT

9 янв 2023 : 		 WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продолжает исполнять песни ACCEPT

9 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о 40-летии "Balls To The Wall"

7 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о важности сочинения новой музыки

5 янв 2023 : 		 Демонстрационное видео от гитариста ACCEPT

29 дек 2022 : 		 DAVID REECE — об участии в ACCEPT: «Это была возможность, которая выпадает раз в жизни»

5 дек 2022 : 		 WOLF HOFFMANN, JOE SATRIANI, DEREK SHERINIAN, BRUCE KULICK на новом альбоме басиста ACCEPT

21 ноя 2022 : 		 WOLF HOFFMANN объяснил, почему в ACCEPT было так много смен состава

31 окт 2022 : 		 JASON McMASTER о выступлении с ACCEPT

29 окт 2022 : 		 MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога»

24 окт 2022 : 		 ACCEPT замутили с двумя

21 окт 2022 : 		 ACCEPT выступили с новым вокалистом

19 окт 2022 : 		 ACCEPT отменили концерт. Пока один

18 окт 2022 : 		 Барабанщик ACCEPT о выступлении без Mark'a

18 окт 2022 : 		 ACCEPT выступили без вокалиста

12 окт 2022 : 		 Видео с выступления ACCEPT

27 сен 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — об увлечении фотографией: «Это была моя вторая любовь в жизни»

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT

22 авг 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — о том, почему он не сочинял во время пандемии

14 авг 2022 : 		 WOLF HOFFMANN — о трёх гитаристах в ACCEPT: «Это здорово»

5 авг 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — насчёт нового альбома: «Лучше качество, чем количество»

29 июл 2022 : 		 Видео полного выступления ACCEPT

18 июл 2022 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я не немецкий робот»

17 июл 2022 : 		 Участники ACCEPT сочиняют новый материал

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления ACCEPT
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AVA-REBEKAH RAHMAN присоединится к ACCEPT на концертах



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ACCEPT сообщили, что на трёх немецких выступлениях к коллективу присоединится AVA-REBEKAH RAHMAN ради исполнения "Samson And Delilah":

«Ava выступала по всему миру в качестве солистки от Карнеги-холла до Берлинской филармонии. Мы впервые встретились и сотрудничали с ней во время нашего тура "Symphonic Terror" в 2019 году, в ходе которого она "дуэлировала" с Wolf'ом Hoffmann'ом во многих музыкальных произведениях, и мы не могли придумать ничего лучше для горячей музыкальной Делайлы!; -)

Приходите к нам, чтобы насладиться жарким, соблазнительным огнём метала!»




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