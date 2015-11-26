25 янв 2021



Лидер ACCEPT ответил на вопрос о соперничестве со SCORPIONS



Во время беседы в подкасте "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос о том, существовало ли когда-нибудь соперничество между его группой и легендарными немецкими хард-рокерами SCORPIONS, особенно в начале 1980-х годов, когда и ACCEPT, и SCORPIONS находились на подъёме:



«SCORPIONS были уже на подъёме. Когда мы начинали, SCORPIONS уже были известными. Они уже выпустили "Tokyo Tapes", а затем был альбом "Lovedrive", и они были колоссами в нашем сознании. Они гастролировали по Америке, и они всегда были намного впереди нас. Так что мы всегда смотрели на них как на нашу цель или как на наших героев: "Может, однажды мы сможем быть наполовину такими же крутыми, как они". И они никогда не упоминали о нас, как ни странно, и они никогда не говорили о нас, они никогда не признавали нас в каком-то смысле, или так это воспринималось. И нам всегда казалось немного странным, что они немного боялись нашего соперничества. Было ощущение, что они, возможно, хотят быть единственной успешной немецкой группой, и они возмущались тем фактом, что мы даже записывались в одной студии с одним и тем же продюсером. У нас всегда была такая мысль, что они думали: "Что это за группа? Кем они себя возомнили? Они хотят быть единственными..." Я не знаю. Может быть, это полная спекуляция с моей стороны, но было ощущение из серии: "Зачем они это делают?" Они не должны бояться нас. Мы делаем нечто совершенно иное. И они круты. Почему они боятся этой маленькой немецкой группы, которая идёт по их стопам?»



На вопрос о том, был ли у него шанс встретиться с SCORPIONS и задать им лично вопрос о предполагаемой неприязни между этими двумя группами, Wolf ответил:



«В какой-то момент я попытался, потому что в конце концов мы отыграли с ними одно шоу, и это было совсем недавно, я бы сказал, четыре или пять лет назад. Мы сыграли с ними на одном шоу. И я никогда не получал от них чёткого ответа, потому что они всегда с виду очень дружелюбны, и они отличные парни, они мне нравятся, но никогда не было таких глубоких разговоров. Они всегда остаются верными самим себе, никогда ни с кем не общаются, не открываются и не пропускают по паре пива с кем-либо. Они всегда на некотором расстоянии, они звёзды, они существуют в своём собственном маленьком мирке. У меня, наверное, самые лучшие отношения с [гитаристом] Matthias'ом Jabs'ом, и, конечно же, я восхищаюсь [гитаристом] Rudolf'ом [Schenker'ом] — он мой герой; он потрясающий. Но они никогда не опускаются до нашего уровня — или это просто так кажется [смеётся].



Круто то, что теперь мы все немного повзрослели и можем посмеяться над этим. Они, наверное, могли бы открыться немного больше — если бы мы когда-нибудь могли немного посидеть вместе или что-то в этом роде, они могли бы рассказать мне немного больше правды. Но они всегда держались на расстоянии, и никогда не выдавали секретов. Они никогда не были разговорчивыми. Я не знаю, почему. Так было всегда».













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