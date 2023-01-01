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Вокалист ACCEPT — о том, как спел с IRON MAIDEN: «Поток адреналина просто зашкаливал»



В недавнем выпуске подкаста "Talk Louder" Mark Tornillo из ACCEPT рассказал о том, как четыре десятилетия назад он выступил в роли фронтмена IRON MAIDEN во время импровизированного выступления в одном из нью-йоркских клубов. Mark рассказал том, как сложилось это неожиданное сотрудничество:



«T.T. QUICK, моя группа до ACCEPT, постоянно выступала по четвергам в L'Amour [легендарном клубе в Бруклине]. Мы играли каждый четверг. Мы были хедлайнерами — в зале было шестьсот-семьсот человек в четверг вечером. Не так уж плохо, это было достойно уважения. На тот момент в группе был барабанщик Glenn Evans. EP ещё не вышел. Это был 83-й год, наверное. И Mike, один из владельцев L'Amour, заходит в гримёрку и говорит: "Эй, тут ребята из IRON MAIDEN. Они хотят узнать, можно ли им потусоваться в гримёрке". А мы такие: "Что?" Как будто мы собирались сказать "нет". Я говорю: "Да, конечно. Скажите им, чтобы зашли". И, конечно, у нас состоялась вечеринка. Это был 1983 год. Чего вы ожидали? Так что они все пришли и стали тусить. И мы спросили их: "Ребята, вы хотите сыграть?" А они ответили: "Нет, не хотим". Какая-то группа играла на разогреве — не помню, кто это был. Так вот, нам уже было пора переодеваться, а они всё ещё сидят у нас в гримёрке. Мы готовимся к выходу, затем выходим на сцену. Мы сыграли, наверное, пять или шесть песен, и тут мой гитарный техник говорит: "Эй, иди сюда. Иди сюда". Я спрашиваю: "Что такое?" — "Они хотят выйти и сыграть". — "Скажи им, пусть выходят и играют. Я не против. Отлично. Скажи им после следующей песни". — "Хорошо". Мы исполнили следующую песню. И они начали выходить, а мы уходим со сцены. Я представляю группу. И аудитория узнала, кто это. И толпа взревела: "А-а-а-х, о-о-о". Нельзя было не заметить, как на сцену вышли [гитарист] Dave Murray и [басист] Steve Harris. И вот я готовлюсь представить группу... Вообще-то я пытаюсь вспомнить, как это было. И у меня есть кассетная запись этого концерта — мой звукорежиссёр был молодцом, он предусмотрительно нажал кнопку "запись" на кассете. Думаю, я собирался уйти, не представив их, потому что решил, что они не нуждаются в представлении. И когда я уходил, Steve Harris схватил меня за плечо и сказал: "Куда ты идёшь?" Я ответил: "Я собираюсь посмотреть, как вы играете". А он: "Bruce'a [Dickinson'a, вокалиста IRON MAIDEN] здесь нет, приятель. Тебе придётся спеть". Я ответил: "Ладно". Он: "Что мы будем играть?" Я: "Как насчёт "Wrathchild"?»



Tornillo рассказал, что был вне себя от того, что выступал с IRON MAIDEN:



«Я потерял голову. Я не спал трое суток. Поток адреналина просто зашкаливал. Толпа сходила с ума. А потом нам [T. T. QUICK] пришлось заканчивать шоу. Это было что-то вроде: "О Боже. Как нам теперь это превзойти?"»















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