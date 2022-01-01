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*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 20
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
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Accept

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6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT

22 авг 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — о том, почему он не сочинял во время пандемии

14 авг 2022 : 		 WOLF HOFFMANN — о трёх гитаристах в ACCEPT: «Это здорово»

5 авг 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — насчёт нового альбома: «Лучше качество, чем количество»

29 июл 2022 : 		 Видео полного выступления ACCEPT

18 июл 2022 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я не немецкий робот»

17 июл 2022 : 		 Участники ACCEPT сочиняют новый материал

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления ACCEPT

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT

25 май 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — о нынешнем и бывшем вокалистах

4 май 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что больше никогда не будет работать с гитаристом ACCEPT

16 мар 2022 : 		 Вокалист ACCEPT — о кавер-группе GOTHAM

17 фев 2022 : 		 ACCEPT на NAPALM RECORDS

10 дек 2021 : 		 Концертное видео ACCEPT

5 ноя 2021 : 		 ACCEPT перенесли тур на 2023

14 окт 2021 : 		 FLOTSAM AND JETSAM не поедут с ACCEPT

11 окт 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не пишем баллад для тёлочек»

1 сен 2021 : 		 JOE SATRIANI, BRUCE KULICK, WOLF HOFFMANN, GREGG BISSONETTE в гостях у басиста ACCEPT

24 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

17 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

11 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

28 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

19 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

5 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

23 июн 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Kirk назвал меня вдохновителем, это очень почётно!»
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Профессиональное видео полного выступления ACCEPT



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Профессиональное видео полного выступления ACCEPT, которое состоялось в рамках фестиваля Alcatraz, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Zombie Apocalypse
02. Symphony Of Pain
03. Restless And Wild
04. Overnight Sensation
05. The Abyss
06. Demon's Night / Starlight / Losers And Winners / Flash Rockin' Man
07. Objection Overruled
08. The Undertaker
09. Shadow Soldiers
10. Princess Of The Dawn
11. Fast As A Shark
12. Metal Heart
13. Teutonic Terror
14. Pandemic
15. Balls To The Wall
16. I'm A Rebel




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