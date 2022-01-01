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Профессиональное видео полного выступления ACCEPT



Профессиональное видео полного выступления ACCEPT, которое состоялось в рамках фестиваля Alcatraz, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Zombie Apocalypse

02. Symphony Of Pain

03. Restless And Wild

04. Overnight Sensation

05. The Abyss

06. Demon's Night / Starlight / Losers And Winners / Flash Rockin' Man

07. Objection Overruled

08. The Undertaker

09. Shadow Soldiers

10. Princess Of The Dawn

11. Fast As A Shark

12. Metal Heart

13. Teutonic Terror

14. Pandemic

15. Balls To The Wall

16. I'm A Rebel







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