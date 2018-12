сегодня



Гитарист ACCEPT : «Всю жизнь мечтал выступить с оркестром!»



Гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann недавно поговорил с Sonic Perspectives (это было до известий об уходе басиста). Небольшие выдержки из беседы доступны ниже.



О выступлении с оркестром на фестивале Wacken Open Air 2017:



«На самом деле изначально меня приглашали выступить с моим сольным альбомом "Headbangers Symphony". Меня пригласили люди из Вакена, а потом одно за другим, и вот получается что-то из серии: "Эй, вы тут, ACCEPT здесь, оркестр здесь. Так почему бы вам не сыграть несколько песен ACCEPT?" Мы согласились на это, и вот оно — первое в нашей истории такое выступление. Я всю жизнь увлекался классической музыкой, оркестровым звучанием и всем подобным, и вот наконец-то после стольких лет сбылась мечта всей моей жизни».



О том, нервничал ли он по поводу того, как будет принят его материал "Headbangers Symphony":



«Я — да. Ребятам было всё равно, потому что не их подвешивали за шею, — это был я. Я, конечно, нервничал, потому что понятия не имел, как фестивальная публика отреагирует на инструментальный материал, основанный на классических темах. Вот почему я выбрал больше металлических песен, больше среднетемповых песен с моего альбома, потому что я предполагал, что они могут зайти, быть принятыми несколько легче, чем если бы я решил исполнять медленного Баха или что-то ещё в таком ключе».



О том, были ли какие-то трудности при совмещении музыки ACCEPT с оркестром:



«Мы начали работу с моим другом Melo Mafali примерно за год до выступления. Он своего рода архитектор или маэстро во всех этих аранжировках. Мы с ним просто сидели вместе в студии и выбирали песни, которые, по нашему мнению, подходят для оркестровки. Некоторые мы даже не пытались пробовать, но всё, что мы отбирали, сработало отлично — благодаря тому, как он создавал этот материал».



О том, рассматривает ли он возможность записи третьего сольного альбома:



«Пока нет. Следующее, что у меня на повестке дня, это в первую очередь новый альбом ACCEPT. Когда-нибудь в будущем я мог бы написать еще один классический альбом. После выступления на Wacken у нас есть некое понимание того общей картины. Мы хотели дать ещё несколько концертов, поэтому мы уже запланировали несколько концертов с оркестром в Европе (в конце апреля группа даст два подобных шоу в Москве и Санкт-Петербурге). Но одной Европой дело не закончится — мы собираемся объехать с ним весь мир. Я думаю, что это достаточно по-металлически для поклонников металла, чтобы на него сходить, но в то же время всё это отличается от стандартных концертов, чтобы люди, которые обычно не ходят на рок-шоу, смогли немного насладиться подобными вещами. Такой своего рода кроссовер-эффект».



О том, насколько, по его мнению, новый материал соотносится с классикой группы:



«На самом деле я знаю, и многие фэны говорят мне, что новый материал, возможно, даже сильнее, чем всё, что мы делали в 1980-х. Когда я это слышу, это приводит меня в восторг, так как это самый классный комплимент, если с возрастом ты становишься лучше... Есть много систематических результатов, которые поклонники действительно ценят, и ценят именно за это. Есть молодые фэны, которые только открывают для себя ACCEPT, потом они как будто прыгают в прошлое и открывают для себя более ранние альбомы, так что у нас не только те, кто с нами на протяжении сорока лет. Есть ребята и помоложе, и это отличный знак. Я очень рад, что всё развивается».



О фанатах в Германии:



«Германия, может быть, менее ориентирована на тренды. В Америке всегда что-то супергорячее/популярное, затем все перепрыгивают на следующую супергорячую/популярную вещь и забывают о прошлом, в то время как в Германии всё более долгосрочно. Им на самом деле всё равно, что там в фаворе на радио – они любят свой металл, и они остаются верны ему. Я не знаю почему; я просто замечаю, что это так, и это меня очень радует, хотя бы потому что это здорово для нас».



Об Andy Sneap'e:



«Мы работали с ним четыре раза подряд, потому что нам он очень нравится, так что я почти забыл, как бывает без него — я даже не могу себе это представить. Мы отличная команда, мы очень хорошо работаем вместе, и я надеюсь, что мы сможем продолжать использовать его навыки даже сейчас, когда он играет с JUDAS PRIEST. Я думаю, мы найдём время снова поработать вместе. У него получается этот звук — он действительно получает этот звук. Я не знаю, как он это делает, и я оставляю его наедине с этим. Я знаю, что он делает это, и он делает это хорошо, поэтому я не сомневаюсь в нём и его работе, и не вмешиваюсь. Он делает свою часть работы, и он делает это очень хорошо. Я люблю Andy — он замечательный».









"Symphonic Terror - Live At Wacken 2017" was released last month via Nuclear Blast.





















+5 -0





просмотров: 747