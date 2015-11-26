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Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!



Настало время, которого все так с нетерпением ждали, объявлен финальный участник фестиваля «Герои мирового рока» — это легендарная группа Accept. Коллектив выступит 27 июля 2019 года в Кемерово на рок-фестивале в честь 25-летия компании ЗАО «Стройсервис» — генерального партнера проекта.



Accept — одна из самых успешных немецких рок-групп всех времен, оказавшая фундаментальное влияние на развитие современного метала и заложившая основы стиля под названием «тевтонский рок».



С момента основания группы прошло почти 50 лет, и за это время коллектив неоднократно

подтверждал свой культовый статус, уникальность и невероятную мощь. Альбомы Accept вошли в золотую коллекцию мировой рок-музыки, став основой для десятка молодых команд. Как справедливо заметил один музыкальный критик — если на вашей полке до сих пор нет альбома Breaker, то вы понятия не имеете, что такое heavy metal. Группа стоит у истоков этого музыкального жанра, и это неоспоримый факт.



В настоящий момент Accept — это признанные «патриархи» тяжелого рока. Их релизы регулярно достигают вершин европейских чатов, они выступают в качестве хэдлайнеров на крупнейших мировых фестивалях, а лидер группы — Вольф Хоффманн — неизменно входит в рейтинги величайших гитаристов в истории рока.



В 2017-м году Accept по-настоящему удивили всех поклонников тяжелой музыки, представив на легендарном фестивале Wacken Open Air уникальную совместную программу с симфоническим оркестром. Подчеркнуто брутальная, агрессивная и жесткая музыка в сочетании с нежными «оркестровыми» переливами произвела такое сильное впечатление на поклонников тяжелого рока, что это исполнение было признано одним из самых ярких за всю историю фестиваля! 27 июля Кузбасс увидит грандиозное музыкальное выступление группы Accept в сопровождении симфонического оркестра. Кемерово вошел в топ городов, где будет представлена эта уникальная

программа наряду с Москвой и Петербургом!



До встречи на международном фестивале «Герои мирового рока», где для вас споют свои лучшие песни Accept, Within Temptation, Royal Hunt и HammerFall, а ведущим фестиваля станет Николай Фоменко. Никто не устоит перед «Героями мирового рока»!

Фестиваль пройдет при поддержке администрации Кемеровской области и города Кемерово.



Следите за новостями в группе фестиваля «Герои мирового рока», Instagram и на сайте.



Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Вас ждут отличные призы и много всего интересного.



Место проведения фестиваля будет сообщено дополнительно. Вход свободный. http://www.acceptworldwide.com





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