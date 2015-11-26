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Accept

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27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»

5 янв 2019 : 		 Новый видеотрейлер от ACCEPT

26 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»

18 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT о том, как создавалась песня "Fast As A Shark"

3 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «Всю жизнь мечтал выступить с оркестром!»

29 ноя 2018 : 		 Барабанщик ACCEPT об уходе басиста

28 ноя 2018 : 		 Из ACCEPT уходит басист

23 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

3 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

21 окт 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

15 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному релизу ACCEPT

8 окт 2018 : 		 Видео с концерта ACCEPT в Далласе

6 окт 2018 : 		 Новое концертное видео ACCEPT

26 сен 2018 : 		 ACCEPT начали собирать риффы для нового альбома

24 сен 2018 : 		 WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен ACCEPT»

23 сен 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ACCEPT

27 авг 2018 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

22 июн 2018 : 		 Новый релиз ACCEPT выйдет осенью

14 июн 2018 : 		 Видео с выступления ACCEPT

22 фев 2018 : 		 Бывший вокалист ACCEPT о новом вокалисте ACCEPT

19 фев 2018 : 		 Видео с выступления ACCEPT

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления ACCEPT
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Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!



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Настало время, которого все так с нетерпением ждали, объявлен финальный участник фестиваля «Герои мирового рока» — это легендарная группа Accept. Коллектив выступит 27 июля 2019 года в Кемерово на рок-фестивале в честь 25-летия компании ЗАО «Стройсервис» — генерального партнера проекта.

Accept — одна из самых успешных немецких рок-групп всех времен, оказавшая фундаментальное влияние на развитие современного метала и заложившая основы стиля под названием «тевтонский рок».

С момента основания группы прошло почти 50 лет, и за это время коллектив неоднократно
подтверждал свой культовый статус, уникальность и невероятную мощь. Альбомы Accept вошли в золотую коллекцию мировой рок-музыки, став основой для десятка молодых команд. Как справедливо заметил один музыкальный критик — если на вашей полке до сих пор нет альбома Breaker, то вы понятия не имеете, что такое heavy metal. Группа стоит у истоков этого музыкального жанра, и это неоспоримый факт.

В настоящий момент Accept — это признанные «патриархи» тяжелого рока. Их релизы регулярно достигают вершин европейских чатов, они выступают в качестве хэдлайнеров на крупнейших мировых фестивалях, а лидер группы — Вольф Хоффманн — неизменно входит в рейтинги величайших гитаристов в истории рока.

В 2017-м году Accept по-настоящему удивили всех поклонников тяжелой музыки, представив на легендарном фестивале Wacken Open Air уникальную совместную программу с симфоническим оркестром. Подчеркнуто брутальная, агрессивная и жесткая музыка в сочетании с нежными «оркестровыми» переливами произвела такое сильное впечатление на поклонников тяжелого рока, что это исполнение было признано одним из самых ярких за всю историю фестиваля! 27 июля Кузбасс увидит грандиозное музыкальное выступление группы Accept в сопровождении симфонического оркестра. Кемерово вошел в топ городов, где будет представлена эта уникальная
программа наряду с Москвой и Петербургом!

До встречи на международном фестивале «Герои мирового рока», где для вас споют свои лучшие песни Accept, Within Temptation, Royal Hunt и HammerFall, а ведущим фестиваля станет Николай Фоменко. Никто не устоит перед «Героями мирового рока»!
Фестиваль пройдет при поддержке администрации Кемеровской области и города Кемерово.

Следите за новостями в группе фестиваля «Герои мирового рока», Instagram и на сайте.

Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Вас ждут отличные призы и много всего интересного.

Место проведения фестиваля будет сообщено дополнительно. Вход свободный.



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

dek


27 апр 2019, 07:57		Кто нибудь, дайте знать, это вот все реально, я про фестиваль? Просто Кемерово, ЗАО «Стройсервис» — как то сюрреалистично ...

balamut75


27 апр 2019, 09:39		Мне тоже как то навеяло сомнение.Понимаю что наш Кузбасс это Край наш шахтёрский Край и территория настоящих мужчин.Но учитывая что нынче модно попсовое дерьмо типа лабуды и бузовой как то подозрительно что приезжают такие звезды как Accept, Within Temptation.


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