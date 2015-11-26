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Accept

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24 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

17 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

11 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

28 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

19 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

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23 июн 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Kirk назвал меня вдохновителем, это очень почётно!»

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14 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER всё ещё зол на WOLF'а HOFFMANN'а за украденное имя ACCEPT

7 апр 2021 : 		 ACCEPT едут в тур с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS и FLOTSAM AND JETSAM

4 мар 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Было время, когда я думал, что металл — всё»

14 фев 2021 : 		 Успехи в чартах ACCEPT

4 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о работе Baltes'a с UDO

3 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y

27 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о записи песни AC/DC

25 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT ответил на вопрос о соперничестве со SCORPIONS

22 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT не знает, вернётся ли когда-нибудь гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии

20 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT пояснил за свои слова

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|||| 24 авг 2021

Обучающее видео от ACCEPT



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ACCEPT опубликовали видео, в котором Martin Motnik демонстрирует исполнение трека номер 11 — Samson And Delilah. В начале следующего группа отправляется в европейское турне с Phil Campbell and the Bastard Sons:

January
15 - Oberhausen, Germany - Turbinenhalle
16 - Brussels, Belgium - La Madeleine
18- Frankfurt, Germany - Batschkapp
19 - Paris, France - Bataclan
21 - Pamplona, Pain - Burlada
22 - Madrid, Spain - La Riviera
23 - Barcelona, Spain - Razzmatazz 1
25 - Ramonville, France - Bikini
26 - Villeurbanne, France - Transbordeur
28 - Zürich, Switzerland - Komplex
29 - Telfs, Austria - Rathaussaal
30 - Budapest, Hungary - Barba Negra


February
1 - Zlin, Czech Republic - Hala Euronics
2 - Warsaw, Poland - Progresia
4 - Tallinn, Estonia - Helitehas **
5 - Helsinki, Finland - House Of Culture **
6 - Tampere, Finland - Pakkahuone **
8 - Stockholm, Sweden - Fryshuset **
9 - Oslo, Norway - Rockefeller **
11 - Gothenburg, Sweden - Tradgarn **
12 - Copenhagen, Denmark - Vega **
13 - Bremen, Germany - Aladin
15 - Berlin, Germany - Huxley´s
17 - Ulm, Germany - Ratiopharm Arena
18 - München, Germany - Tonhalle
19 - Filderstadt, Germany - FILharmonie
20 - Geiselwind, Germany - Eventzentrum
22 - Leipzig, Germany - Haus Auensee
23 - Saarbrücken, Germany - Garage
25 - Moscow, Russia - Glavclub **
26 - St. Petersburg, Russia - Cosmonaut **
28 - Kiev, Ukraine - Stereoplaza **

Shows marked (**) are without Phil Campbell And The Bastard Sons.

ACCEPT - "Samson And Delilah" Bass Play Along Video Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Exceptional


24 авг 2021, 21:43		Вот это настоящая музыка, не та срань, что мопс сочиняет

Nepalcev


24 авг 2021, 22:13		М-м-м-м-м... Его Вкуснейшество Бас!!!

Mad Katz


25 авг 2021, 00:31		Навороченные басовые партии остались в 70-х, щаз оно везде примерно так. Инструмент нарядный, струны новые и Notion 6 почти наверняка не ломанный, инвестиция таки.


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