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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 22
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
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Accept

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Гитарист ACCEPT — о том, почему он не сочинял во время пандемии



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В новом интервью Sonic Perspectives гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос, отправится ли он и его коллеги по группе в студию после предстоящего тура по США, чтобы начать работу над новым альбомом:

«Студия — это, по сути, мой дом, или дом группы, в Нэшвилле. Я поеду туда и совершенно точно как следует возьмусь за работу над песнями. Мы не совсем готовы к записи, потому что, честно говоря, у нас ещё нет готовых песен. У меня есть подборка, которую я начал собирать, но она находится в зачаточной стадии. Но мы хотим выпустить новый альбом как можно скорее, конечно.

Я немного затянул с работой, потому что во время пандемии было странное время. Можно подумать, что у меня была куча свободного времени, поэтому у меня готовы десятки песен, но на самом деле это не так. Я сидел дома практически так же, как вы сидите в аэропорту. Ты прилетаешь куда-нибудь, ждёшь свой рейс, и за 10 минут до того, как самолёт готов взлетать, тебе говорят: "Задержка на час". И ты думаешь: "Ладно. Час — это не так уж плохо. Времени не так много, так что я просто посижу и подожду". А потом, когда этот час заканчивается, тебе говорят: "Это займёт ещё два часа". Если бы вы знали всё это заранее, вы бы, возможно, сделали что-то полезное. Но это была нервотрёпка. И именно так я чувствовал себя во время пандемии. Я подумал: "Через пару месяцев тур всё равно продолжится. Так что я ещё не совсем готов работать над новыми песнями". Но если бы я знал, что это будет долгий двухлетний перерыв, я бы, возможно, собрался с силами и принялся за дело. Мы только закончили работу над альбомом во время "короны", поэтому готовились к туру с ним и не начинали работать над новыми песнями. Потому что я думал: "Я только что записал альбом. Дайте мне передохнуть. Я хочу сначала отправиться в турне с этим альбомом. Я не хочу работать над другим альбомом". И ещё я не знаю, был ли мир готов к ещё одному альбому».




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