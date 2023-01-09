9 янв 2023



WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продолжает исполнять песни ACCEPT



Гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал испанскому изданию Metal Journal об уходе в 2018 году басиста группы, Peter'a Baltes'a. На вопрос о том, удалось ли ему пообщаться с Peter'ом после его ухода из ACCEPT, Wolf ответил:



«К сожалению, контактов почти не осталось, о чём я очень сожалею. Каждый раз, когда кто-то уходит из группы, обычно, как бы я об этом ни сожалел, контакты почти всегда прекращаются, что, по-моему, очень печально. Я бы хотел, чтобы мы могли быть на связи и оставаться друзьями. В последнее время он был очень замкнутым, так что я думаю, ему просто нужно время, чтобы прийти в себя. Я думаю, это была его идея, но я не знаю точно. Я не могу говорить за Peter'a, каковы его мотивы, я могу только предполагать. Почему люди не могут просто оставаться на связи, даже если они больше не играют в одной группе? В каком-то смысле это печально, но такова реальность во многих случаях».



Когда интервьюер указал на то, что Baltes так и не назвал причину своего решения покинуть ACCEPT, Wolf согласился с ним:



«Нет, не назвал. Я бы хотел, чтобы он это сделал. Я не знаю. Вы должны спросить его, чтобы узнать, в чём дело».



На просьбу прокомментировать новость о том, что Peter оказался в U.D.O., группе бывшего вокалиста ACCEPT Udo Dirkschneider'a, в качестве гастролирующего басиста, Wolf сказал:



«Я бы не хотел комментировать это. Я не хочу в это влезать. Он был моим братом — я люблю его до чёртиков — и я уверен, что у него есть веские причины для того, что он делает».



Hoffmann'a также спросили о том, почему Udo продолжает исполнять материал ACCEPT с U.D.O., хотя семь лет назад он обещал, что отправится в специальный тур, в ходе которого он в последний раз исполнит песни ACCEPT под вывеской DIRKSCHNEIDER, прежде чем навсегда закрыть эту главу. Wplf рассмеялся и сказал:



«Я думаю, что это забавно. Но, как правило, я не комментирую ничего из того, что он делает, и прошу отнестись к этому с пониманием. Я не хочу в это влезать».







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