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Accept

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|||| 9 янв 2023

WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продолжает исполнять песни ACCEPT



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Гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал испанскому изданию Metal Journal об уходе в 2018 году басиста группы, Peter'a Baltes'a. На вопрос о том, удалось ли ему пообщаться с Peter'ом после его ухода из ACCEPT, Wolf ответил:

«К сожалению, контактов почти не осталось, о чём я очень сожалею. Каждый раз, когда кто-то уходит из группы, обычно, как бы я об этом ни сожалел, контакты почти всегда прекращаются, что, по-моему, очень печально. Я бы хотел, чтобы мы могли быть на связи и оставаться друзьями. В последнее время он был очень замкнутым, так что я думаю, ему просто нужно время, чтобы прийти в себя. Я думаю, это была его идея, но я не знаю точно. Я не могу говорить за Peter'a, каковы его мотивы, я могу только предполагать. Почему люди не могут просто оставаться на связи, даже если они больше не играют в одной группе? В каком-то смысле это печально, но такова реальность во многих случаях».

Когда интервьюер указал на то, что Baltes так и не назвал причину своего решения покинуть ACCEPT, Wolf согласился с ним:

«Нет, не назвал. Я бы хотел, чтобы он это сделал. Я не знаю. Вы должны спросить его, чтобы узнать, в чём дело».

На просьбу прокомментировать новость о том, что Peter оказался в U.D.O., группе бывшего вокалиста ACCEPT Udo Dirkschneider'a, в качестве гастролирующего басиста, Wolf сказал:

«Я бы не хотел комментировать это. Я не хочу в это влезать. Он был моим братом — я люблю его до чёртиков — и я уверен, что у него есть веские причины для того, что он делает».

Hoffmann'a также спросили о том, почему Udo продолжает исполнять материал ACCEPT с U.D.O., хотя семь лет назад он обещал, что отправится в специальный тур, в ходе которого он в последний раз исполнит песни ACCEPT под вывеской DIRKSCHNEIDER, прежде чем навсегда закрыть эту главу. Wplf рассмеялся и сказал:

«Я думаю, что это забавно. Но, как правило, я не комментирую ничего из того, что он делает, и прошу отнестись к этому с пониманием. Я не хочу в это влезать».




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КомментарииСкрыть/показать 30 )

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9 янв 2023
gravitgroove
Чего ему забавно-то? Будто это хмырь сам все тексты написал, чтобы ехидничать. Он всего лишь гитарист, пусть и автор музыки, а хрюкающий Юдо - это фронтмен и рупор целого поколения для многих выходцев советских ПТУ и сельско-хозяйственных университетов.
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9 янв 2023
A
Aiming High
gravitgroove, тексты написала менеджер группы Габи Хауке.А хмыря ты в зеркале увидишь.
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9 янв 2023
gravitgroove
Aiming High, только если ты встанешь рядом, дядь, тогда увижу. Мне насрать всегда было, какой у Ассерт гитарист. Там его крутизны и не слышно, когда ты слушаешь их лаконичные композиции, а вот раздражающий ухо гномий скрим Удо всегда был фишкой после Ас/Dc’вского Брайна Джонсона (это вам не блядский визг вашего любимого гнуса из Эксодуса). Это тебе в любой деревне скажут, куда проник хэви-метал, где знают про Ассерт и не знают, кто такие Judas Priest, а таких деревень у нас полно. Ты просто не знаешь страну, в которой ты живешь, и народ, с которым дышишь одним воздухов в общих границах, так что запихни свой диз себе в анус, пожалуйста, при всем уважении, и у остальных того же самое прошу.
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9 янв 2023
В
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, а мне малому отец всегда говорил «Есть такая группа Акцепт, у них крутой гитарист Вольф Хоффманн, очень крутой!», про Удо и не рассказывал, я так и вырос с мыслью, что Accept=Хоффманн. Дом в детстве был оклеен их крупноформатными фотками, переснятыми с советских журналов - самодельные постеры советской эпохи.
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9 янв 2023
M
Mich
gravitgroove, в Accept всю музыку писали Хоффманн и Балтес, тексты - Габи. Удо был только вокалистом. В UDO хрен знает, официальные данные говорят, что практически все пишет сам Удо или группа, в целом, но мне что-то в это не верится. По поводу вокала Удо - в интервью он часто говорит, что его диапазон составляет несколько октав, и становится только лучше и ширше с каждым годом. Был на его концерте - в тех местах, где надо уйти вверх, накладывается туева хуча ревера, хоруса, и всего чего только можно, и, по замыслу звуковиков, должно создаваться ощущение, что Удо взмыл в неизведанные дали, хотя на самом деле он поет в той же малой октаве. Реальный вокальный диапазон у Удо - терция вверх-терция вниз. Но вот выходцы из советских ПТУ продолжают твердить - это же Удо, это гений, это он создал весь Accept, ну и так далее.
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9 янв 2023
o
olly71
Mich, в одном старом интервью из 1990х Кауфман ( которого нельзя заподозрить в большой любви к Хоффману ) так распределил авторство музыки в группе -
Хоффман – 60% Кауфман – 35% Балтес+ Фишер – 5%
Все тексты начиная с третьего альбома Габи ( а на первых двух альбомах тексты писал Удо но он тогда вообще не знал английского и тупо писал по словарю и потом их просто вызубривал и те тексты как правило не имеют никакого внятного смысла )
9 янв 2023
gravitgroove
Mich, слушай, давай серьезно. Ну какой Удо супер вокалист? Но из всех гнусов он один из самых выразительных и при этом не шипко мерзкий, что просто бесценно для такой манеры. Конечно, это чисто мое мнение. Мне, например, даже самые их попсовые, по сути глэм-хэир-метал композиции, вроде Screaming For A Love Bite небольно слушать. Он избавил их своим карканьем от пошлого лоска, своей шероховатостью. А если выходцы деревень считают его крутягой, значит он таков и есть, пусть и для них. Мы с таким же успехом можем и покойному Маккаферти кости перемять.
9 янв 2023
R
Rutger
Ну так сам маэстро приложил максимум усилий, чтобы стать клоуном. Ему никто не мешал, за язык не тянул. Высосал из пальца не имеющую аналогов драму прощания с песнями Ассерт. Расчитывая, что весь металлический мир рухнет к его оригинальным ногам, попутно сжигая на кострах лжеакцепт. Но мир, ссука такая, не рухнул. Детское ЧСВ маэстро очень скоро вошло в диссонанс с оплатой счетов, и пришлось сдавать взад, боромоча, что, мол, поторопился.
Разве не забавно?)) Клоунада в чистом виде. Хофманн тут еще демонстрирует почти дружеский такт.
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9 янв 2023
A
Aiming High
Rutger, знаешь,а ведь мне маэстру чисто по-человечески жаль.Я вполне допускаю,что он по-настоящему собирался не петь классику Accept,но как я тогда писал в своей реакции на его обьявление,он при этом решил убить двух зайцев - хайпануть на подьеме нового Accept и заодно поднасрать им в целом,и в частности Марку (видите ли маэстре кто-то сказал что Марк не справляется))) Карма не заставила себя долго ждать - маэстре четко дали понять,что он со своей челядью без риффов и соляков WOLFa нафиг никому не нужен(крупные фесты и т.д. и т.п.).Так что мы наблюдаем едва-ли не личную трагедию маэстры,постигшую его на старости лет))) А так да - Wolf еще очень дипломатично отбрехался от назойливых журнашлюх.
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9 янв 2023
ElectricRetard
Aiming High, не, без соляков Вольфа прожить вполне можно, то ли дело сочный бас Мотника...
9 янв 2023
A
Aiming High
ElectricRetard, ну,ты с этими сэнтенциями по поводу баса Мотника к своему корешу Эксу обращайся...
Like!1
9 янв 2023
ElectricRetard
Aiming High, прости, этот сочный как бас Мотника мем создал ты, так что обращу эту сэнтенцию к тебе.
Но я могу тебя порадовать, следующий альбом Акцепт будет 10/10, так же как и прошлые три! Мне немецкая лысая фея во сне напела.
9 янв 2023
A
Aiming High
ElectricRetard, для кого мем,а для кого и кобыла жена) Так,что всегда пожалуйста!А насчет 10-к Акцепту ты погорячился,явно с кем-то попутал!Это мне немецкая жирная фея во сне напела.
Like!1
9 янв 2023
ElectricRetard
Aiming High, я Удо вообще слушать не могу, так что фея тебе мимо напела)
9 янв 2023
R
Rutger
Aiming High, в то время вряд ли он так далеко думал. Тема прощания и туры начались после Blind Rage, который поставил рекорд в Billboard 200 и окончательно утвердил реунион. У маэстры просто крышу сорвало, он попытался любой ценой вылезти вперед, заявить о себе. Представь, человек купался в шоколаде 15 лет, и внезапно оказался сброшен на обочину. Вопрос денег не праздный, Вольф у него попросту забрал львиную долу рынка. Мне лично было ясно с самого начала, чем и как все закончится. Прогнозируемо, хайпанул, срубил денег и упал на еще более глубокое дно с репутацией клоуна и трепла. Драма, согласен, в чем-то грустная.
Like!2
9 янв 2023
A
Aiming High
Rutger, практически со всем согласен,но поверь он достаточно далеко думал,у него есть хорошая бырыжья хватка.Этого у него не отнять.И тем не менее дай им обоим Бог здоровья,а вдруг менеджеры уговорят слупить бабла побольше напоследок типа Helloween)
9 янв 2023
K
KillTimer
Так себе гитарист и так себе вокалист (какие там октавы — смешно). Но музыка прекрасная была и группа великая — синергия, что называется, своевременность и продюсирование, куда ж без него)
9 янв 2023
A
Aiming High
KillTimer, как у гитариста у Вольфа уровень - Бог.Если ты глухой,то не показывай этого.
  Dislike!1
9 янв 2023
ElectricRetard
Aiming High, если Вольф бог, то кто условный Стив Вай? Просто интересно. Ожидаю ответ в стиле "Вай - просто задрот дрочила".
Like!1  Dislike!1
9 янв 2023
A
Aiming High
ElectricRetard, открою тебе секрет - мир многообразен,каждому свое.Лично для меня и Вай Бог - гитары,хоть я к нему равнодушен и слушать более 40 секунд нет мочи.Поверь и у Вая есть хейтеры,которые твердят что он без рычага сыграть ничего не сможет.Я люблю техничных гитаристов,но могущих так-же и одной нотой вывернуть душу наизнанку,например Джеф Уортес из Аннигилятор,Виктор Смольский,Крис Бродерик...Дофига их.Но Вольф Бог-Отец.
9 янв 2023
ElectricRetard
Aiming High, я ни разу не его хейтер, но он далек от того ряда гитаристов что ты перечислил)
9 янв 2023
A
Aiming High
ElectricRetard, ну так я его и не слушаю,просто верю авторитетным для меня музыкантам.Как-то Керри Кинг в 80-х обмолвился,что Мальмстим и Вай лучшие - и я тогда фанатевший от Slayer ему поверил) Нет у меня терпения и времени слушать альбомы Вая,инструментальные альбомы Смольского или Марти Фридмана.Не дорос,и видимо не дорасту)
9 янв 2023
ElectricRetard
Aiming High, я имел в виду что Вольф далек, Вая достаточно один раз услышать чтобы понять почему он реально бог гитары, даже если музыку его не любишь.
9 янв 2023
A
Aiming High
ElectricRetard, значит ты дурак.
9 янв 2023
ElectricRetard
Aiming High, определенно, ведь если ты считаешь иначе, то вариант только один)
9 янв 2023
o
olly71
KillTimer, это ты юноша к себе внимание решил привлечь назвав Хоффмана так себе гитаристом ? Человек создал свой стиль игры и свой звук который узнаётся с первых секунд сочинил море рифов которые отлиты в граните и вошли в книгу эталон метал рока . Его называют духовныи учителем сотни пофессиональных музыкантов мира от Кирка Хэммэта до Алекси Лайхо. И это я ещё его не фанат просто дядька реально крут дальше некуда.
9 янв 2023
K
KillTimer
olly71, хаха, за юношу спасибо, конечно! Но нет, дело просто в том, что я достаточно давно и достаточно профессионально играю на гитаре и продюсирую тяжёлую музыку. А ты, очевидно, в этом вообще близко не рубишь.
Like!1
9 янв 2023
ElectricRetard
KillTimer, да нееее брат, ты че, он бог гитары. Ты хоть одну песню уровня Breaker сочинил чтобы умничать?
Like!1
9 янв 2023
K
KillTimer
ElectricRetard, да куда мне! Вот Олля насочинял полный чулан уже)
10 янв 2023
o
overgrin
Интересно Вы тут время проводите. :-)
...мнение не добавлю и не просите

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