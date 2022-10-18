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ACCEPT выступили без вокалиста



ACCEPT отыграли без Mark'a Tornillo 16 октября в Торонто. По сообщениям, он был вынужден отказаться от участия в концерте, поскольку у него были проблемы с вокалом, и он мог бы потерять голос, если бы продолжил выступление.











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