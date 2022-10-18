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*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
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Accept

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ACCEPT выступили без вокалиста



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ACCEPT отыграли без Mark'a Tornillo 16 октября в Торонто. По сообщениям, он был вынужден отказаться от участия в концерте, поскольку у него были проблемы с вокалом, и он мог бы потерять голос, если бы продолжил выступление.






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18 окт 2022
Exceptional
Ну да, лишь бы денег заработать. Всё ради денег. Уверен, при случае и один бы басист смог выступить без группы, лишь бы заплатили.

А вообще, последние 5 альбомов записали без вокалиста и ничего. Вольф мог бы и лично в микрофон пердеть, вместо Тошнилло.
18 окт 2022
R
Red One
Exceptional, "Ну да, лишь бы денег заработать. Всё ради денег."
Так говоришь, будто деньги - это что-то плохое.
Like!3
18 окт 2022
R
Red One
Без барабанов ещё круче было б
18 окт 2022
M
Mike Barlow
Что ж не нашлось паренька из трибьют группы?
18 окт 2022
C
Crane76
Лучше так, чем отменять выступление как жухлые скорпы. Да и всё равно их вокалёр на роль фронтмена не тянет
18 окт 2022
o
olly71
Посмотрел видео три гитариста а звук такой что всё так же играет только один .

просмотров: 808

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