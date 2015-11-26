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Лидер ACCEPT — о работе Baltes'a с UDO



В рамках недавней беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" лидер ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос о том, удивило ли его, что ушедший из группы Peter Baltes всплыл на новом релизе UDO:



«Да, но я, пожалуй, не должен много говорить на этот счёт. Ещё раз: я могу только догадываться, что это было. В конце концов мы делаем своё дело, и каждый должен самостоятельно определять, чем он хочет заниматься. Так что давайте оставим эту тему».



Wolf также добавил, что так и не общался с Peter'ом после заявления об его уходе и «может лишь догадываться, почему тот так решил поступить».







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