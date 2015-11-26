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Accept

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4 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о работе Baltes'a с UDO

3 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y

27 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о записи песни AC/DC

25 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT ответил на вопрос о соперничестве со SCORPIONS

22 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT не знает, вернётся ли когда-нибудь гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии

20 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT пояснил за свои слова

18 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Лучшее ещё впереди»

15 янв 2021 : 		 Новое видео ACCEPT

14 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы первые металлисты Германии!»

13 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — об альбоме "Eat The Heat": «Это было мрачное время в нашей истории»

12 янв 2021 : 		 Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT

8 янв 2021 : 		 ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер

28 дек 2020 : 		 Вокалист ACCEPT: «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»

27 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь

26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»

15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT
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Лидер ACCEPT — о работе Baltes'a с UDO



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В рамках недавней беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" лидер ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос о том, удивило ли его, что ушедший из группы Peter Baltes всплыл на новом релизе UDO:

«Да, но я, пожалуй, не должен много говорить на этот счёт. Ещё раз: я могу только догадываться, что это было. В конце концов мы делаем своё дело, и каждый должен самостоятельно определять, чем он хочет заниматься. Так что давайте оставим эту тему».

Wolf также добавил, что так и не общался с Peter'ом после заявления об его уходе и «может лишь догадываться, почему тот так решил поступить».

ACCEPT



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