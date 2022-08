сегодня



WOLF HOFFMANN — о трёх гитаристах в ACCEPT: «Это здорово»



Гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал о решении расширить состав группы в новом интервью "The Chuck Shute Podcast". Он сказал о том, что в группе будет три гитариста:



«Это звучит убойно. Это очень весело. Нам это нравится, фанатам это нравится, и это самое главное. Это здорово».



На вопрос о том, является ли его гитара самой громкой в миксе во время живых выступлений ACCEPT, Wolf ответил:



«Нет. Это не совсем так. У нас отличная команда звукорежиссёров и звукооператоров, и мы хотим быть уверены, что аудитория слышит все три гитарные партии. Это не просто одна гитара, доминирующая над всеми, — точно нет. И мы с Phil'ом делаем много гитарных дуэлей, я делю много партий с Phil'ом, а Uwe в основном играет ритм на заднем плане, но он также выходит вперёд в нескольких моментах, где у нас тройные партии, — например, во время исполнения "Fast As A Shark". Так что у всех нас есть много интересных партий. И это звучит потрясающе».



На вопрос о том, все ли три гитариста ACCEPT всегда исполняют разные партии во время живых выступлений, Wolf ответил:



«Не всегда. Иногда мы все играем один и тот же рифф, и это звучит невероятно мощно. Но когда это уместно... Мы нашли для Phil'a много новых партий, которые изначально были записаны на альбомах и которые мы до этого не могли воспроизвести. Потому что приходится делать выбор: если гитар больше двух, то обычно берётся самая важная или самая заметная. Но теперь, имея возможность играть с третьим гитаристом, мы можем выделить часть этих элементов и придумать новые звуки, которые дополняют друг друга, или даже разные варианты звучания одного и того же аккорда, чтобы сделать его более интересным. Так что мы не торопились во время репетиций, чтобы сделать это как можно более интересным для всех. И это открывает новые возможности. Например, на песне "Princess Of The Dawn" — на этом альбоме есть много наложений, которые мы ранее не могли сыграть вживую, но теперь можем».







+3 -0



( 1 ) просмотров: 622