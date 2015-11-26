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Accept

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18 июн 2021 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мне не доставляет никакого удовольствия копаться в прошлом»

13 май 2021 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Это больше похоже на шоу Wolf'a Hoffmann'a»

14 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER всё ещё зол на WOLF'а HOFFMANN'а за украденное имя ACCEPT

7 апр 2021 : 		 ACCEPT едут в тур с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS и FLOTSAM AND JETSAM

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4 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о работе Baltes'a с UDO

3 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y

27 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о записи песни AC/DC

25 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT ответил на вопрос о соперничестве со SCORPIONS

22 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT не знает, вернётся ли когда-нибудь гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии

20 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT пояснил за свои слова

18 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Лучшее ещё впереди»

15 янв 2021 : 		 Новое видео ACCEPT

14 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы первые металлисты Германии!»

13 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — об альбоме "Eat The Heat": «Это было мрачное время в нашей истории»

12 янв 2021 : 		 Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT

8 янв 2021 : 		 ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер

28 дек 2020 : 		 Вокалист ACCEPT: «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»

27 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь

26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»

15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу
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Гитарист ACCEPT: «Мне не доставляет никакого удовольствия копаться в прошлом»



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Wolf Hoffmann, 61-летний гитарист немецких легенд хэви-металла ACCEPT, рассказал в новом интервью Access: Rock, что он не любит ностальгировать:

«Мне не доставляет никакого удовольствия копаться в прошлом, переосмысливать вещи и вспоминать прошлое. Я нахожу это довольно болезненным, потому что, как по мне, что сделано, то сделано. Я думаю: "В чём смысл, чувак? Это было тогда, а сейчас по-другому, так что давай двигаться вперёд и посмотрим, что ещё может произойти в этой жизни".

Мне также не нравится, когда классические рок- и металл-группы проводят турне в честь 45-летней годовщины, 50-летней, 30-летней — всё в таком духе. Может быть, когда-нибудь мы что-нибудь и сделаем, но пока что у нас полно мероприятий. Для меня это всегда немного попахивает пенсией. Тебе больше нечего сказать, и вместо этого ты проживаешь свою жизнь, подводишь итоги и всё такое прочее. Я не знаю. Мне это не нравится. Это скучно».

ACCEPT





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