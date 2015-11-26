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Гитарист ACCEPT : «Мне не доставляет никакого удовольствия копаться в прошлом»



Wolf Hoffmann, 61-летний гитарист немецких легенд хэви-металла ACCEPT, рассказал в новом интервью Access: Rock, что он не любит ностальгировать:



«Мне не доставляет никакого удовольствия копаться в прошлом, переосмысливать вещи и вспоминать прошлое. Я нахожу это довольно болезненным, потому что, как по мне, что сделано, то сделано. Я думаю: "В чём смысл, чувак? Это было тогда, а сейчас по-другому, так что давай двигаться вперёд и посмотрим, что ещё может произойти в этой жизни".



Мне также не нравится, когда классические рок- и металл-группы проводят турне в честь 45-летней годовщины, 50-летней, 30-летней — всё в таком духе. Может быть, когда-нибудь мы что-нибудь и сделаем, но пока что у нас полно мероприятий. Для меня это всегда немного попахивает пенсией. Тебе больше нечего сказать, и вместо этого ты проживаешь свою жизнь, подводишь итоги и всё такое прочее. Я не знаю. Мне это не нравится. Это скучно».







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