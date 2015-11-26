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Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y



В рамках недавнего интервью для Metal Mal Wolf Hoffmann ответил вопрос о том, какие чувства он испытывал, когда Peter Baltes ушёл из ACCEPT после более чем сорока лет совместной игры:



«У меня было немного разбито сердце, и я чувствовал, что это был грустный день не только для ACCEPT, это также грустный день для рок-н-ролла или даже для тяжёлого металла в целом, потому что я думал, что мы будем делать это до самого заката, — я не знаю — до бесконечности. Но он вдруг решил иначе — он принял это решение, и это было его решение. Всё это печально, но что поделать? Я решил, вместе со всеми остальными, что шоу должно продолжаться, и мы продолжаем без него. Так мы и поступили. И вот вышел новый альбом — без Peter'a. Но всё равно грустно. Иногда я всё ещё скучаю по нему. Так оно и есть».













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