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Accept

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26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

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15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

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30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

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18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

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Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y



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В рамках недавнего интервью для Metal Mal Wolf Hoffmann ответил вопрос о том, какие чувства он испытывал, когда Peter Baltes ушёл из ACCEPT после более чем сорока лет совместной игры:

«У меня было немного разбито сердце, и я чувствовал, что это был грустный день не только для ACCEPT, это также грустный день для рок-н-ролла или даже для тяжёлого металла в целом, потому что я думал, что мы будем делать это до самого заката, — я не знаю — до бесконечности. Но он вдруг решил иначе — он принял это решение, и это было его решение. Всё это печально, но что поделать? Я решил, вместе со всеми остальными, что шоу должно продолжаться, и мы продолжаем без него. Так мы и поступили. И вот вышел новый альбом — без Peter'a. Но всё равно грустно. Иногда я всё ещё скучаю по нему. Так оно и есть».

ACCEPT





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Corpsegrinder04


3 фев 2021, 09:50		Человеку просто надоело позориться с бесконечными джи джи джи ту ту ту, два притопа три прихлопа. После 89-го надо было ещё уходить. Балтес ушел, и ничего не изменилось на новом альбоме. Всё та же шляпа.

Reflection


3 фев 2021, 10:40		Шляпа не та же - она с вкуснейшийшим басом Мотника,который прописан в стиле Петера

AlexTronenko


3 фев 2021, 10:43		На одном зарубежном ресурсе прочитал коммент хороший - Питер же не умер, возьми телефон и набери его если скучаеш

Family Ghost


3 фев 2021, 11:36		Согласен с Reflection, зачем нужен Петер, если есть вкуснейший Мотник в стиле Петера, пальчики оближешь.


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