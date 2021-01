сегодня



Лидер ACCEPT не знает, вернётся ли когда-нибудь гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии



В недавнем интервью финскому телеканалу Kaaos TV лидер ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос о том, как пандемия коронавируса повлияла на его «повседневную жизнь»:



«Честно говоря, никак не повлияла. В любом случае, я сам немного затворник. В повседневной жизни я обычно работаю один в студии, в офисе или дома. Я не часто выхожу на улицу. Я не часто хожу на концерты, так что на самом деле всё так же, как всегда, за исключением того, что когда ты выходишь на улицу, ты должен надеть маску и соблюдать предписания. Но, конечно, с деловой точки зрения это ужасно, потому что тур, совпадающий с выпуском нового альбома ACCEPT "Too Mean To Die", был перенесён на год вперёд, на 2022-й год. Так что кто знает, когда мы, чёрт возьми, снова сможем отправиться в путь? И так как гастроли — это не просто основная часть нашего дохода, это ещё и наше основное занятие — мы не студийные музыканты; мы концертная группа — так что прямо сейчас нам не сладко. Это ужасно».



На вопрос о том, вернётся ли гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии, или всё будет по-другому, Hoffmann ответил:



«Понятия не имею. Все думают, что в какой-то момент всё вернётся на круги своя, но иногда я задаюсь вопросом: будет ли когда-нибудь всё так, как было до пандемии, или произойдёт медленный переход к какой-то новой норме? Интересно, настанет ли когда-нибудь день, когда все скажут: "Всё кончено"? "Мы справились". Он может никогда не наступить. Кто-то всегда может сказать, что всё кончено, кто-то говорит, что нет, кто-то наденет маску, а кто-то нет. Кто знает, чувак?



Понятное дело, что не будет никаких серьёзных концертов до того, как у нас широко распространится вакцина, но даже когда есть вакцина, останутся люди, которые ещё не прошли вакцинацию. Я говорю о том, что никогда не будет дня, когда часы пробьют, и кто-то объявит о том, что с вирусом покончено навсегда во всём мире. Будет немного этого и немного того, и это будет медленный переход к Бог знает чему».













+0 -0



( 4 ) просмотров: 733