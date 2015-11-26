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Accept

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22 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT не знает, вернётся ли когда-нибудь гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии

20 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT пояснил за свои слова

18 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Лучшее ещё впереди»

15 янв 2021 : 		 Новое видео ACCEPT

14 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы первые металлисты Германии!»

13 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — об альбоме "Eat The Heat": «Это было мрачное время в нашей истории»

12 янв 2021 : 		 Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT

8 янв 2021 : 		 ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер

28 дек 2020 : 		 Вокалист ACCEPT: «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»

27 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь

26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»

15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома
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Лидер ACCEPT не знает, вернётся ли когда-нибудь гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии



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В недавнем интервью финскому телеканалу Kaaos TV лидер ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос о том, как пандемия коронавируса повлияла на его «повседневную жизнь»:

«Честно говоря, никак не повлияла. В любом случае, я сам немного затворник. В повседневной жизни я обычно работаю один в студии, в офисе или дома. Я не часто выхожу на улицу. Я не часто хожу на концерты, так что на самом деле всё так же, как всегда, за исключением того, что когда ты выходишь на улицу, ты должен надеть маску и соблюдать предписания. Но, конечно, с деловой точки зрения это ужасно, потому что тур, совпадающий с выпуском нового альбома ACCEPT "Too Mean To Die", был перенесён на год вперёд, на 2022-й год. Так что кто знает, когда мы, чёрт возьми, снова сможем отправиться в путь? И так как гастроли — это не просто основная часть нашего дохода, это ещё и наше основное занятие — мы не студийные музыканты; мы концертная группа — так что прямо сейчас нам не сладко. Это ужасно».

На вопрос о том, вернётся ли гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии, или всё будет по-другому, Hoffmann ответил:

«Понятия не имею. Все думают, что в какой-то момент всё вернётся на круги своя, но иногда я задаюсь вопросом: будет ли когда-нибудь всё так, как было до пандемии, или произойдёт медленный переход к какой-то новой норме? Интересно, настанет ли когда-нибудь день, когда все скажут: "Всё кончено"? "Мы справились". Он может никогда не наступить. Кто-то всегда может сказать, что всё кончено, кто-то говорит, что нет, кто-то наденет маску, а кто-то нет. Кто знает, чувак?

Понятное дело, что не будет никаких серьёзных концертов до того, как у нас широко распространится вакцина, но даже когда есть вакцина, останутся люди, которые ещё не прошли вакцинацию. Я говорю о том, что никогда не будет дня, когда часы пробьют, и кто-то объявит о том, что с вирусом покончено навсегда во всём мире. Будет немного этого и немного того, и это будет медленный переход к Бог знает чему».

ACCEPT





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

hansi_hrb


22 янв 2021, 15:14		Все это не важно пока есть красивая мелодическая линия и вкуснейший бас Мотника, который прописан в стиле Петера.

Family Ghost


22 янв 2021, 15:30		и новый альбом, который будет не хуже последнего шедеврального Rise Of Chaos!

Rutger


22 янв 2021, 18:01		Собаки лают, значит караван в порядке)

Family Ghost


22 янв 2021, 18:26		Rutger, хватит писать комменты, тебя по ним Сорос вычислит и чипирует, сам же все понимаешь


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