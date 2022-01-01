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Гитарист ACCEPT: «Я не немецкий робот»



В новом интервью Никласу Мюллеру-Хансену из RockSverige гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос о том, удалось ли ему оставаться креативным в музыкальном плане во время пандемии коронавируса:



«Ни черта подобного! Я хотел бы, но так как я думал, что мы скоро начнём снова работать, я не чувствовал необходимости в этом, потому что мы собирались в турне, и мы только что записали альбом, так что мне не очень хотелось сочинять ещё один альбом, чтобы он просто лежал. Честно говоря, я вообще не чувствовал вдохновения. Наверное, должен был ощущать вдохновение, но я сказал: "К чёрту! Я не буду этого делать". Так что теперь нам нечего показать... [Смеётся]. Я также не хотел заниматься этой ерундой... Многие артисты перезаписывали кучу песен из своего детства... Это отстойная вещь, и мы не хотели этого делать. Я подумал об этом на секунду, но потом решил, что нет... И я не хотел заниматься видеостримами во время пандемии. Кажется, что всё это уже сделали все остальные, и это просто надоело. Я подумал, что лучше подождать, пока мы снова сможем нормально гастролировать, и мы это сделали».



62-летний музыкант немецкого происхождения, который в настоящее время проживает во Флориде, продолжил:



«Я ощущаю вдохновение, когда это необходимо. Когда есть дедлайн, это меня подстёгивает, и когда я знаю, что у нас тур в январе, и я знаю, что должен сделать это, а звукозаписывающая компания говорит: "Нам нужно это осенью", тогда я начинаю действовать. Но когда сроки не определены, я должен признать, что я думаю что-то вроде: "Неа, не сегодня. Я не чувствую вдохновения". Я просто очень человечен в этом смысле. Я не немецкий робот, каким меня считают люди».



На вопрос, заставила ли его пандемия остановиться и задуматься о жизни, в частности, о возможности никогда больше не выступать вживую, Wolf ответил:



«Безусловно. Это заставило меня немного запаниковать, потому что я хочу заниматься этим всю жизнь, и именно для этого я нахожусь на этой земле. Я начал волноваться. Что, если это никогда не вернётся?



Кто знает, что произойдёт дальше? Раньше была определённая уверенность в вещах, типа: "О, этого никогда не случится", но в последнее время... Я уже почти ничего не исключаю. Конфликт в Европе... Внезапно я подумал: "Чёрт, нам лучше поторопиться с жизнью". Это заставляет задуматься. Определённо заставляет. Вещи, которые вы принимали как должное, таковыми больше не являются. Это изменило мой взгляд на жизнь и заставило ещё больше осознать: живи, пока можешь, и наслаждайся жизнью, потому что мы здесь не навсегда, и ничто не длится вечно».







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