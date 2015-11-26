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Accept

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UDO DIRKSCHNEIDER всё ещё зол на WOLF'а HOFFMANN'а за украденное имя ACCEPT



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Udo Dirkschneider в очередной раз исключил возможность воссоединения с ACCEPT.

69-летний певец, который в последний раз воссоединялся с ACCEPT в 2005 году для участия в ряде эксклюзивных шоу, обсудил перспективу возобновления рабочих отношений со своими товарищами по группе во время недавнего интервью TNT Radio Rock.

Udo заявил о том, что почти все участники классического состава ACCEPT больше не в группе:

«Остаётся только один участник: [гитарист] Wolf Hoffmann. Называть всё это ACCEPT — довольно странно.

Многие говорят: "А как же вся эта история с ACCEPT? Бла-бла-бла". Я не хочу говорить ничего плохого. Wolf — отличный гитарист. Он отличный парень — я это знаю. Но есть одна вещь, и именно поэтому никогда больше не повторится воссоединение или что-то в этом роде: он украл у меня имя. Давным-давно, в 1981-м, когда нам пришлось подписать кое-какие бумаги. Я был очень молод, когда сказал: "Да, хорошо", и подписал свои контракты. Всем дали какие-то бумаги на подпись, а он получил права на имя ACCEPT. Но это был не Wolf [тот, кто провернул это]; я думаю, это была его жена. Она была менеджером ACCEPT, и она была умна, чтобы переписать ACCEPT на Wolf'a Hoffmann'a. И это меня до сих пор злит — он действительно украл это имя. Я о том, что я создавал ACCEPT в 1968-м.
В конце концов как человек он определённо отличный гитарист, отличный парень. Это история. Я думаю, что я обрёл успех с U.D.O. Если я захочу, я могу сделать тур в любое время под вывеской DIRKSCHNEIDER и сыграть песни ACCEPT. Если я действительно скажу: "Хорошо, я хочу сделать это снова", — никаких проблем. Но остальное в каком-то смысле — это история.

Например, я работал с Peter'ом Baltes'ом и Stefan'ом Kaufmann'ом над синглом "Where The Angels Fly", и все говорили: "О, что это такое? Это больше похоже на ACCEPT, чем то, что ACCEPT делает сейчас". Посмотрим. Может быть, я сделаю что-то большее и с этим проектом».

UDO DIRKSCHNEIDER Is



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Санчез


14 апр 2021, 12:55		Мораль басни - виноваты бабы)))

decided


14 апр 2021, 13:05		Никогда такого не было, и вот снова))

Kiskenbassker


14 апр 2021, 13:31		81-й? А я думал, что это был 87-й. Что все те плюшки, которые дали Удо при уходе из группы, в виде написания дебютного альбома и аренды менеджера на год, были отступными за то, что он отдал им название Accept.

father


14 апр 2021, 16:02		Его покусал Макс Кавалера?:)

Rutger


14 апр 2021, 16:52		Украл, в землю закопал, надпись написал.
И в благодарность за "украденное имя" мопс начертал
на буклете Animal House, своего "дебютника" 1987, написанного Вольфом, Петером и Штефаном (именно так, капсом):
WITHOUT ACCEPT, DEAFFY AND OUR MANAGER GABY HAUKE THIS ALBUM WOULD NOT HAVE BEEN POSSIBLE! SOMETIMES A "THANK YOU" IS NOT ENOUGH...
А потом дважды, в 93 и 2005, присоединялся к "украденному имени".
Именно так ведут себя жертвы воровства) Хотя сектантская паства и не то обоснует.
Шизанутый лицемер. Пьет из колодца и туда же плюет.


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