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UDO DIRKSCHNEIDER всё ещё зол на WOLF'а HOFFMANN'а за украденное имя ACCEPT



Udo Dirkschneider в очередной раз исключил возможность воссоединения с ACCEPT.



69-летний певец, который в последний раз воссоединялся с ACCEPT в 2005 году для участия в ряде эксклюзивных шоу, обсудил перспективу возобновления рабочих отношений со своими товарищами по группе во время недавнего интервью TNT Radio Rock.



Udo заявил о том, что почти все участники классического состава ACCEPT больше не в группе:



«Остаётся только один участник: [гитарист] Wolf Hoffmann. Называть всё это ACCEPT — довольно странно.



Многие говорят: "А как же вся эта история с ACCEPT? Бла-бла-бла". Я не хочу говорить ничего плохого. Wolf — отличный гитарист. Он отличный парень — я это знаю. Но есть одна вещь, и именно поэтому никогда больше не повторится воссоединение или что-то в этом роде: он украл у меня имя. Давным-давно, в 1981-м, когда нам пришлось подписать кое-какие бумаги. Я был очень молод, когда сказал: "Да, хорошо", и подписал свои контракты. Всем дали какие-то бумаги на подпись, а он получил права на имя ACCEPT. Но это был не Wolf [тот, кто провернул это]; я думаю, это была его жена. Она была менеджером ACCEPT, и она была умна, чтобы переписать ACCEPT на Wolf'a Hoffmann'a. И это меня до сих пор злит — он действительно украл это имя. Я о том, что я создавал ACCEPT в 1968-м.

В конце концов как человек он определённо отличный гитарист, отличный парень. Это история. Я думаю, что я обрёл успех с U.D.O. Если я захочу, я могу сделать тур в любое время под вывеской DIRKSCHNEIDER и сыграть песни ACCEPT. Если я действительно скажу: "Хорошо, я хочу сделать это снова", — никаких проблем. Но остальное в каком-то смысле — это история.



Например, я работал с Peter'ом Baltes'ом и Stefan'ом Kaufmann'ом над синглом "Where The Angels Fly", и все говорили: "О, что это такое? Это больше похоже на ACCEPT, чем то, что ACCEPT делает сейчас". Посмотрим. Может быть, я сделаю что-то большее и с этим проектом».







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