7 мар 2023



Вокалист ACCEPT — о возможном сольном альбоме: «У меня накопилось очень много материала для записи»



В новом интервью финскому изданию Sysi Media вокалиста ACCEPT Mark Tornillo спросили, задумывался ли он когда-нибудь о создании сольного альбома, на что он ответил:



«Да, я много раз задумывался об этом. За последние 30–40 лет у меня накопилось очень много материала для записи, но он так и не был выпущен. Актуально ли это сейчас, я не знаю. Я всегда могу написать и новые песни. Не знаю. Это определённо где-то на задворках моего сознания.



Последние 25 лет я был электриком в профсоюзе, так что, возможно, сейчас я уйду на пенсию. И если я это сделаю, то освободится немного времени. Пожалуй, я так и сделаю. Посмотрим, что получится. Я буду держать вас в курсе».







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