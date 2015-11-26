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Лидер ACCEPT — о записи песни AC/DC



В рамках недавнего интервью с "Australian Rock Show" лидер ACCEPT Wolf Hoffmann подтвердил, что аранжировка его группы совпадала с той, что AC/DC сделали в "I'm A Rebel" в 1976 году. Этот трек сочинил Александр Янг, старший брат Angus'a и Малкольма, и он считается одним из самых больших раритетов коллектива:



«Помню, мы работали с Александром Янгом. Я вспоминаю, что он пришёл в студию и, насколько я помню, не закончил работу. Думаю, что он просто наблюдал за нашими демо, если я, конечно, правильно всё помню. Потому что он также делал демо в той студии. Помню, он пришёл, и мы начали с ним работать. И потом, может, из-за английского и проблем с переводом — мы как-то так и не нашли общего языка. Я к тому, что не то чтобы он нам не понравился, просто не было ощущения того, что он нам подходит. И я точно не могу припомнить, почему мы больше не работали, но помню, что работа длилась день-два, не больше».



На просьбу сравнить эти версии он ответил так:



«Я считаю, что это замечательная песня, но я точно помню, что на оригинальном демо AC/DC была некая магия, которую мы, когда перезаписывали трек, несколько потеряли, потому что на оригинальной теме был Бон Скотт. И где-то это есть в архивах, но оно спрятано от ушей и никогда не увидит божий свет. Но она точно есть, потому что я пару лет назад слышал у кого-то на iPhone — это был человек из нашей издательской фирмы в Гамбурге, который нас с ней и познакомил. Но он ушёл из жизни и, быть может, она так и осталась на его iPhone и никогда не увидит свет».





































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