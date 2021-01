сегодня



ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер



ACCEPT опубликовали тизер к новому клипу "Zombie Apocalypse", который будет представлен 15 января. Кроме того, коллектив на две недели перенес выход ноовго альбома "Too Mean To Die".

























