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Accept

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8 янв 2021 : 		 ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер

28 дек 2020 : 		 Вокалист ACCEPT: «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»

27 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь

26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»

15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT
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|||| сегодня

ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер



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ACCEPT опубликовали тизер к новому клипу "Zombie Apocalypse", который будет представлен 15 января. Кроме того, коллектив на две недели перенес выход ноовго альбома "Too Mean To Die".

ACCEPT Teases 'Zombie Apocalypse' Music Video, Postpones 'Too Mean To Die' Album Release











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


8 янв 2021, 18:58		Я конечно мог побугуртить из за отладки выхода альбома, если юы покупал я
но...на торрентах раньше все равно сольют))

olly71


8 янв 2021, 19:24		Судя по тизеру - клип полное говно а музыка стандартный Акцепт . Надо слушать как выйдет .


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