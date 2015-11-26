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Accept

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11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»

5 янв 2019 : 		 Новый видеотрейлер от ACCEPT

26 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»

18 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT о том, как создавалась песня "Fast As A Shark"

3 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «Всю жизнь мечтал выступить с оркестром!»

29 ноя 2018 : 		 Барабанщик ACCEPT об уходе басиста

28 ноя 2018 : 		 Из ACCEPT уходит басист

23 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

3 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

21 окт 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

15 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному релизу ACCEPT

8 окт 2018 : 		 Видео с концерта ACCEPT в Далласе

6 окт 2018 : 		 Новое концертное видео ACCEPT
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Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове



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Сибирский опен-эйр «Герои Мирового рока» вновь радует видео-релизами. На этот раз кемеровчане представили полную версию выступления группы Accept, ставшей хэдлайнером фестиваля.

Музыканты выступали с симфоническим оркестром и фактически сыграли сольный концерт в рамках тура «Symphonic Terror». Специальным гостем стала виртуозная бенгальская скрипачка Ава-Ребекка Рахман.

Сравнивая это выступление с премьерой «симфонической» программы, состоявшейся в 2017-м году на фестивале Wacken Open Air. Тогда Вольф Хоффман обещал преумножить достигнутый успех и свежее видео из Сибири доказывает, что у него это получилось.

Шикарный звук, отличный монтаж, блестящее исполнение, масса спец.эффектов и эпичное фаер-шоу в финале – так можно кратко описать свежий видео-релиз. Рекомендуем его всем поклонникам тяжелой музыки.

Фестиваль «Герои мирового рока» проходил в июне 2018 в Новокузнецке и июле 2019 в Кемерово. Инициатором и спонсором проекта выступила угольная компания «Стройсервис», а
организацией занималась петербургская компания NCA. В 2019 году фестиваль собрал более 112 000 зрителей, став одним из крупнейших массовых мероприятий в регионе. В 2020-м году фестиваль не состоялся в связи с пандемией.

Сет-лист:

01. Night on Bald Mountain (Modest Mussorgsky cover)
02. Scherzo (Ludwig van Beethoven cover)
03. Pathétique (Ludwig van Beethoven cover)
04. Double Cello Concerto in G Minor (Antonio Vivaldi cover)
05. Symphony No. 40 in G Minor - K.550 (Wolfgang Amadeus Mozart cover)
06. Princess of the Dawn
07. Stalingrad
08. Dark Side of My Heart
09. Breaker
10. Swan Lake (Pyotr Ilyich Tchaikovsky cover)
11. Shadow Soldiers
12. The Moldau (Bedřich Smetana cover)
13. Arabian Dance (Pyotr Ilyich Tchaikovsky cover)
14. Aragonaise (Georges Bizet cover)
15. Metal Heart
16. No Regrets
17. Kill the Pain
18. Fast as a Shark
19. Shades of Death
20. Teutonic Terror
21. Balls to the Wall



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Aiming High


11 авг 2020, 17:26		Блин у нас эта уже три дня как тварь заблокировала интернет,не могу посмотреть ничего кроме дарксайда и мэйл.ру,и то не всегда.

hansi_hrb


11 авг 2020, 19:30		ВПН говорят работает


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