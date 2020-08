сегодня



Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове



Сибирский опен-эйр «Герои Мирового рока» вновь радует видео-релизами. На этот раз кемеровчане представили полную версию выступления группы Accept, ставшей хэдлайнером фестиваля.



Музыканты выступали с симфоническим оркестром и фактически сыграли сольный концерт в рамках тура «Symphonic Terror». Специальным гостем стала виртуозная бенгальская скрипачка Ава-Ребекка Рахман.



Сравнивая это выступление с премьерой «симфонической» программы, состоявшейся в 2017-м году на фестивале Wacken Open Air. Тогда Вольф Хоффман обещал преумножить достигнутый успех и свежее видео из Сибири доказывает, что у него это получилось.



Шикарный звук, отличный монтаж, блестящее исполнение, масса спец.эффектов и эпичное фаер-шоу в финале – так можно кратко описать свежий видео-релиз. Рекомендуем его всем поклонникам тяжелой музыки.



Фестиваль «Герои мирового рока» проходил в июне 2018 в Новокузнецке и июле 2019 в Кемерово. Инициатором и спонсором проекта выступила угольная компания «Стройсервис», а

организацией занималась петербургская компания NCA. В 2019 году фестиваль собрал более 112 000 зрителей, став одним из крупнейших массовых мероприятий в регионе. В 2020-м году фестиваль не состоялся в связи с пандемией.



Сет-лист:



01. Night on Bald Mountain (Modest Mussorgsky cover)

02. Scherzo (Ludwig van Beethoven cover)

03. Pathétique (Ludwig van Beethoven cover)

04. Double Cello Concerto in G Minor (Antonio Vivaldi cover)

05. Symphony No. 40 in G Minor - K.550 (Wolfgang Amadeus Mozart cover)

06. Princess of the Dawn

07. Stalingrad

08. Dark Side of My Heart

09. Breaker

10. Swan Lake (Pyotr Ilyich Tchaikovsky cover)

11. Shadow Soldiers

12. The Moldau (Bedřich Smetana cover)

13. Arabian Dance (Pyotr Ilyich Tchaikovsky cover)

14. Aragonaise (Georges Bizet cover)

15. Metal Heart

16. No Regrets

17. Kill the Pain

18. Fast as a Shark

19. Shades of Death

20. Teutonic Terror

21. Balls to the Wall http://www.acceptworldwide.com







