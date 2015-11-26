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Accept

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1 сен 2021 : 		 JOE SATRIANI, BRUCE KULICK, WOLF HOFFMANN, GREGG BISSONETTE в гостях у басиста ACCEPT

24 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

17 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

11 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

28 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

19 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

5 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

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JOE SATRIANI, BRUCE KULICK, WOLF HOFFMANN, GREGG BISSONETTE в гостях у басиста ACCEPT



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Martin Motnik, басист ACCEPT, завершает работу над новым альбомом, в который войдут десять треков. В записи материала в качестве гостей принимали участие:

* Joe Satriani (solo, CHICKENFOOT)
* Wolf Hoffmann (ACCEPT)
* Bruce Kulick (KISS, GRAND FUNK RAILROAD)
* Frank Gambale (Session Guitarist, Chick Corea)
* Trev Lukather (Session Guitarist, Steve's son)
* Andy Timmons (DANGER DANGER, Olivia Newton John, Solo)
* Mattias IA Eklundh (FREAK KITCHEN, solo)
* Tim Tucker (United States Marine Band)
* Jennifer Batten (Michael Jackson, Jeff Beck, solo)
* Derek Sherinian (DREAM THEATER, WHITESNAKE, SONS OF APOLLO)

Партии ударных для альбома записывали:

* Christopher Williams (ACCEPT, Gene Simmons, Ace Frehley)
* Walfredo Reyes Jr. (Carlos Santana, CHICAGO, Steve Winwood)
* Joe Babiak (Michael Angelo Batio, ATTITUDES & ALTITUDE)
* Gregg Bissonette (RINGO STARR ALL-STAR BAND, David Lee Roth)

За сведение и мастеринг материала отвечает Frank Motnik (Elton John, ROXETTE, THE DARKNESS, Curtis Stigers, N'SYNC).

ACCEPT Bassist








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

decided


1 сен 2021, 17:56		Вот это поворот друзья! Будем послушать обязательно! Звездный состав однако!


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