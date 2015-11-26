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JOE SATRIANI, BRUCE KULICK, WOLF HOFFMANN, GREGG BISSONETTE в гостях у басиста ACCEPT



Martin Motnik, басист ACCEPT, завершает работу над новым альбомом, в который войдут десять треков. В записи материала в качестве гостей принимали участие:



* Joe Satriani (solo, CHICKENFOOT)

* Wolf Hoffmann (ACCEPT)

* Bruce Kulick (KISS, GRAND FUNK RAILROAD)

* Frank Gambale (Session Guitarist, Chick Corea)

* Trev Lukather (Session Guitarist, Steve's son)

* Andy Timmons (DANGER DANGER, Olivia Newton John, Solo)

* Mattias IA Eklundh (FREAK KITCHEN, solo)

* Tim Tucker (United States Marine Band)

* Jennifer Batten (Michael Jackson, Jeff Beck, solo)

* Derek Sherinian (DREAM THEATER, WHITESNAKE, SONS OF APOLLO)



Партии ударных для альбома записывали:



* Christopher Williams (ACCEPT, Gene Simmons, Ace Frehley)

* Walfredo Reyes Jr. (Carlos Santana, CHICAGO, Steve Winwood)

* Joe Babiak (Michael Angelo Batio, ATTITUDES & ALTITUDE)

* Gregg Bissonette (RINGO STARR ALL-STAR BAND, David Lee Roth)



За сведение и мастеринг материала отвечает Frank Motnik (Elton John, ROXETTE, THE DARKNESS, Curtis Stigers, N'SYNC).







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